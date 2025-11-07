Rusia está a punto de capturar una ciudad clave de Ucrania







Las fuerzas del Kremlin se abren paso en una de las urbes más importantes de Donetsk, región principal del conflicto bélico iniciado en 2022.

La guerra entre Rusia y Ucrania entra en una fase clave.

Las fuerzas rusas están a punto de tomar Pokrovsk, una importante ciudad ferroviaria en el este de Ucrania, que de concretarse la conquista, sería la victoria más importante para Vladimir Putin, desde mayo de 2023. Tomar Pokrovsk, despejaría el acceso a las últimas posiciones ucranianas en la disputada región del Donetsk.

Pokrovsk es un importante enclave ferroviario del Este ucraniano, en la región de Donetsk, crucial en la guerra que inicio hace más de dos años. Antes del conflicto, la población de la ciudad asediada, alcanzaba los 60.000 habitantes. Sin embargo, los combates la redujeron a menos de 1300 personas.

Su valor estratégico radica en su posición como puerta de ingreso a las últimas áreas bajo control ucraniano en esa provincia, una de las que el presidente ruso Vladímir Putin anhela anexar por completo.

Que pasa en la guerra entre Rusia y Ucrania si cae Pokrovsk cae Pokrovsk representa el último gran obstáculo antes de que las tropas rusas puedan avanzar hacia Sloviansk y Kramatorsk. En el Donetsk, son las únicas ciudades importantes que Kiev todavía controla. La obtención del control de la ciudad, sería un duro golpe para una Ucrania en retroceso que cuenta con un problema imposible de tapar: la falta de soldados. A fines del mes pasado, Volodomir Zelensky, presidente ucraniano, afirmó que las fuerzas de su país en la zona de Pokrovsk se encontraban en una inferioridad numérica de ocho a uno frente a los rusos.

La ciudad es actualmente el epicentro de los enfrentamientos. Casi un tercio de todas las batallas a lo largo de los 1200 kilómetros del frente ocurren en Pokrovsk. La mitad de los ataques rusos con bombas planeadoras se concentran en esta zona, según declaraciones de Zelensky, el pasado lunes. Estos datos no pudieron ser verificados de forma independiente.