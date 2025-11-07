Israel acusa a Irán de planear un atentado contra su embajadora en México

El presunto ataque fue frustrado por fuerzas mexicanas, mientras que la naciónpersa calificó la denuncia como “un invento mediático” destinado a dañar las relaciones entre ambos países.

Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México, el supuesto objetivo para llevar a cabo un atentado, por parte de Irán

La embajada de Israel en México aseguró este viernes que Irán tenía planeado un atentado contra su embajadora en el país, Einat Kranz Neiger, y que este fue neutralizado por autoridades de seguridad e inteligencia mexicanas. En respuesta, la Embajada de iraní declaró que las acusaciones son parte de "un invento mediático".

La Embajada israelí emitió un comunicado en el que aclara que seguirá trabajando en “ frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus emisarios contra objetivos israelíes y judíos a nivel global ”.

En el documento, se adhiere que "no puede ignorarse que Irán ha manifestado reiteradamente su intención de eliminar al Estado de Israel. Con frecuencia, sus principales dirigentes formulan declaraciones públicas que incitan a la destrucción de Israel y a la violencia contra el pueblo judío ” dijo generalizando.

Por su parte, la Embajada de Irán posteó en su cuenta de X que la acusación de que su Gobierno tenía un plan contra la embajadora israelí “es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán) la cual rechazamos categóricamente ”.

“ El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente ”, dijo un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato. La fuente no proporcionó pruebas detalladas ni explicó cómo se evitó el complot.

Según el funcionario, la Fuerza Quds de élite de los Guardianes de la Revolución de Irán inició la conspiración a finales de 2024. La misma fue desbaratada este año.

“Este es solo el último episodio en una larga historia de ataques letales globales de Irán contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que esté en desacuerdo con ellos, algo que debería preocupar profundamente a todos los países donde hay presencia iraní”, añadió.

Acusaciones de Tel Aviv a Teherán de planear asesinatos contra distintitos embajadores

En agosto, Australia expulsó al embajador iraní después de que su agencia de inteligencia determinara que Irán estaba detrás de al menos dos ataques antisemitas en territorio australiano. En ese momento, la Embajada de Irán negó que su Gobierno promueva el antisemitismo, un señalamiento que calificó de “gran mentira fabricada en la mente de los líderes racistas israelíes”. Declaraciones similares a las que hizo ahora luego de hacerse pública la noticia del posible atentando contra Kranz Neiger.

