Noche de los Museos 2025: cómo obtener el Pase Libre para viajar gratis

Más de 300 espacios culturales abrirán sus puertas con entrada gratuita y habrá transporte público sin costo para facilitar los recorridos por la ciudad.

Llega la Noche de los Museos 2025

Este sábado 8 de noviembre , la ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de la Noche de los Museos 2025 , una jornada que invita a recorrer más de 300 espacios culturales, museos, galerías y puntos históricos de forma gratuita . La iniciativa busca fomentar el acceso al patrimonio cultural y acercar la oferta artística y patrimonial a vecinos y visitantes de la ciudad.

En ese marco, como parte del operativo de movilidad, se habilita un Pase Libre para viajar gratis en colectivos y subte durante la noche del evento.

La decisión de ofrecer transporte sin cargo apunta a facilitar la movilidad de los asistentes y ampliar las posibilidades de visita , eliminando una barrera habitual como el costo del traslado.

Al mismo tiempo, se espera que la oferta incentive el flujo hacia barrios y espacios que habitualmente tienen menor afluencia en estas instancias.

La Noche de los Museos de este año se realizará el sábado 8 de noviembre. Durante la jornada nocturna, los museos, galerías y espacios culturales participantes abrirán sus puertas sin costo para el público , y el Pase Libre para transporte también estará vigente en esa fecha.

Durante esa jornada, los espacios culturales abrirán desde el atardecer hasta la medianoche, con actividades especiales, visitas guiadas, espectáculos en vivo y propuestas al aire libre.

Paso a paso: cómo descargar el Pase Libre para viajar gratis

Para obtener el Pase Libre hay dos modalidades disponibles, una de ellas es a través del chatbot oficial “Boti” por WhatsApp, o directamente mediante la página web del evento.

Para acceder a través de WhatsApp hay que seguir los siguientes pasos:

Iniciar un chat con Boti. Solicitar el Pase Libre eligiendo la opción correspondiente en el menú. Guardar el Pase Libre digital en el celular para usarlo durante la noche.

En cambio, para poder acceder al Pase Libre por la web, estos son los pasos a seguir:

Ingresar al sitio oficial del evento. Ir a la sección “Sacá tu Pase Libre”, descargar el documento (PDF) y guardarlo o imprimirlo.

Cuáles son los transportes que se pueden usar con el Pase Libre

El beneficio del Pase Libre estará disponible desde las 18 hasta la 1 de la madrugada del domingo, y busca garantizar que el acceso a las actividades culturales sea equitativo en toda la Ciudad.

Desde el gobierno porteño remarcaron que la medida apunta a fomentar la movilidad sustentable y a acompañar una de las jornadas más convocantes del calendario cultural.

El Pase Libre permite viajar gratuitamente en los siguientes medios de transporte públicos de la Ciudad de Buenos Aires durante la Noche de los Museos:

Subte: líneas A, B, C, D, E, H y el Premetro.

Colectivos: un amplio listado de líneas bajo jurisdicción porteña.

Ecobicis: se podrán realizar hasta 4 viajes de 45 minutos cada uno sin costo extra.

EBUS: función especial con recorrido entre La Usina del Arte y Retiro, con frecuencia cada 15 minutos.

Para los colectivos, será necesario mostrar el Pase Libre al chofer. En el subte, el servicio será gratuito para todas las líneas, sin necesidad de mostrar el pase.