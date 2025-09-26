Misterio en Chaco: un OVNI cayó del cielo y se estrelló en el campo







Los analistas investigan su procedencia. Bomberos y policías trabajan en la zona rural.

Un OVNI cayó enun campo de Chaco y desató el misterio.

Un episodio inesperado generó conmoción en Puerto Tirol, provincia del Chaco, luego de que un objeto volador no identificado cayó del cielo e impactó en un campo de la zona rural conocida como Ex Campo Rossi. El artefacto quedó parcialmente enterrado y provocó alarma entre los vecinos, mientras las autoridades trabajan para determinar su procedencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con el parte policial, el hecho ocurrió este jueves alrededor de las 18:15. Varios testigos reportaron la caída de un cuerpo cilíndrico de apariencia metálica. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el dueño del predio, Ramón Ricardo González (47), quien autorizó el ingreso al personal de seguridad.

Captura OVNI Chaco 2 Especialistas investigan la procedencia del objeto.

El impacto produjo un pequeño cráter en el suelo, lo que reforzó la preocupación inicial de los habitantes de la zona. Por prevención, el área fue acordonada y se convocó al Departamento de Bomberos de la Policía Metropolitana, que inició tareas para descartar riesgos de explosión o toxicidad.

El área quedó bajo resguardo La zona permanece bajo custodia policial en espera de técnicos especializados que deberán analizar el objeto y establecer sus características.

Según indicaron fuentes oficiales, las hipótesis incluyen desde la posibilidad de que se trate de restos de un satélite hasta simples fragmentos de basura espacial. Por ahora, el artefacto continuará bajo vigilancia hasta que los peritos confirmen si representa algún riesgo y, en paralelo, determinen con precisión su origen. El enigma mantiene expectantes tanto a las autoridades como a los pobladores de Puerto Tirol.

Temas Chaco

OVNI