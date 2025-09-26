SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
26 de septiembre 2025 - 09:15

Misterio en Chaco: un OVNI cayó del cielo y se estrelló en el campo

Los analistas investigan su procedencia. Bomberos y policías trabajan en la zona rural.

Un OVNI cayó enun campo de Chaco y desató el misterio.

Un OVNI cayó enun campo de Chaco y desató el misterio.

Un episodio inesperado generó conmoción en Puerto Tirol, provincia del Chaco, luego de que un objeto volador no identificado cayó del cielo e impactó en un campo de la zona rural conocida como Ex Campo Rossi. El artefacto quedó parcialmente enterrado y provocó alarma entre los vecinos, mientras las autoridades trabajan para determinar su procedencia.

De acuerdo con el parte policial, el hecho ocurrió este jueves alrededor de las 18:15. Varios testigos reportaron la caída de un cuerpo cilíndrico de apariencia metálica. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el dueño del predio, Ramón Ricardo González (47), quien autorizó el ingreso al personal de seguridad.

Informate más
Captura OVNI Chaco 2
Especialistas investigan la procedencia del objeto.

Especialistas investigan la procedencia del objeto.

El impacto produjo un pequeño cráter en el suelo, lo que reforzó la preocupación inicial de los habitantes de la zona. Por prevención, el área fue acordonada y se convocó al Departamento de Bomberos de la Policía Metropolitana, que inició tareas para descartar riesgos de explosión o toxicidad.

El área quedó bajo resguardo

La zona permanece bajo custodia policial en espera de técnicos especializados que deberán analizar el objeto y establecer sus características.

Según indicaron fuentes oficiales, las hipótesis incluyen desde la posibilidad de que se trate de restos de un satélite hasta simples fragmentos de basura espacial.

Por ahora, el artefacto continuará bajo vigilancia hasta que los peritos confirmen si representa algún riesgo y, en paralelo, determinen con precisión su origen. El enigma mantiene expectantes tanto a las autoridades como a los pobladores de Puerto Tirol.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias