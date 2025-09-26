Septiembre 2025 termina con un feriado inesperado: miles podrán disfrutar de un descanso sorpresa







Este mes no cuenta con feriados a nivel nacional, pero habrá varios afortunados que podrán tener un descanso extra.

Septiembre no se destaca por sus feriados, pero terminará con un día no laborable que favorecerá a varias personas.

Septiembre no suele ser un mes que alegre a muchos, ya que no cuenta con feriados a nivel nacional, por lo que suele hacerse largo tanto para trabajadores o estudiantes. Pero después de tanta especulación, parece que él mismo terminará con una alegría para muchas personas.

Si bien no alcanzará a todo el país, habrá un día no laborable que beneficiará a miles y será justo el martes 30 de septiembre, cuando el mes llegué a su fin. De esta manera, habrá quienes podrán dar inicio a octubre con las energías renovadas, debido a que podrán gozar de un merecido descanso.

Por qué es feriado el miércoles 30 de septiembre de 2025 La Provincia de Buenos Aires tendrá dos partidos que estarán de celebración. Rivadavia, cumple 121 años debido a que fundación fue un 30 de septiembre, pero de 1904. Por otro lado, en zona sur quién también se encontrará celebrando su aniversario fundacional será Almirante Brown, quién celebra 152 años desde su nacimiento.

Si bien no serán tomados como feriados, serán un día no laborable que afectará principalmente a las actividades públicas: quienes trabajen en los municipios, bancos y escuelas podrán disfrutar del asueto. El resto de los trabajadores deberán esperar a la decisión que tomen sus empleadores.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

