El incidente tuvo lugar el pasado viernes 13 de noviembre, cuando una máquina tuneladora de la empresa Metrogas dañó una cañería durante trabajos de renovación de la red. Está mañana, también fue confirmada la muerte de la segunda víctima fatal producto del hecho.

Archivo. Las autoridades confirmaron la identidad del primer muerto por la explosión en Remedios de Escalada.

La Justicia confirmó la identidad de Marcelo García, el primero de los dos fallecidos por la explosión que el viernes pasado sacudió a Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús. El hombre, de 47 años, era operario de Metrogas . El incidente dejó un saldo de dos víctimas fatales y al menos 30 heridos.

La confirmación llegó después de varios días de incertidumbre para su familia, que no tenía noticias certeras sobre su paradero. Desde el estallido, sus allegados recorrieron hospitales, recibieron versiones contradictorias y reclamaron información sin obtener respuestas sobre qué había ocurrido con García.

El pasado domingo, después de varios reclamos, las autoridades le tomaron una muestra de sangre a uno de sus hermanos para realizar un cotejo genético con el cuerpo encontrado en el lugar de la explosión . El cadáver fue trasladado el martes a un laboratorio de Junín, donde se realizaron los peritajes para determinar su identidad .

En medio de la tragedia, los allegados también habían denunciado que nadie les explicó qué hacía García en el lugar, pese a que sus tareas habituales no estaban relacionadas con las fugas de gas . Jonatan, sobrino del trabajador, contó a Página/12 que la familia se enteró de la explosión a través de los medios de comunicación.

Pese a que García llevaba años trabajando en Metrogas , según su relato, ningún representante de la empresa se comunicó con su esposa, sus hermanos ni con otro integrante de la familia para informarles que había estado en el lugar: "El día de la explosión, nosotros nos enteramos por las noticias y entonces sus hermanos se fueron a recorrer los hospitales”, relató Jonatan.

Archivo. La explosión ocurrió a las 9:44 del pasado viernes.

La familia también cuestionó la falta de asistencia por parte de la compañía. Después del siniestro, Metrogas difundió un comunicado en el que aseguró que estaba brindando acompañamiento psicológico y económico a los familiares de las personas afectadas. Sin embargo, los allegados de García sostienen que no recibieron ningún tipo de ayuda.

“Marcelo tiene esposa y dos hijos chiquitos a los que no les han brindado nada”, advirtieron. En la misma línea, su sobrino sostuvo: “En el caso de nuestra familia, no nos han brindado nada”.

La identificación del cuerpo y las denuncias de los familiares se suman a las preguntas que la Justicia deberá responder sobre las circunstancias de la explosión. Una de ellas apunta a la actuación de Exgadet y Metrogas, que, según la información aportada, no habrían notificado la rotura del caño de gas al servicio de emergencias de Lanús. Esa comunicación podría haber permitido organizar un operativo preventivo, mientras los vecinos alertaban por el intenso olor a gas en la zona.

También deberá establecerse si los planos utilizados por la empresa para realizar las obras identificaban correctamente la ubicación del conducto que terminó dañado. El intendente de Lanús, Julián Álvarez, había denunciado que el caño no figuraba en esa documentación.

El segundo fallecimiento tras la explosión

En medio de la investigación en curso, este jueves por la mañana también se confirmó la segunda muerte producto de la explosión. Se trata de uno de los trabajadores que permanecían internados en estado crítico.

El operario falleció este jueves por la mañana en el sanatorio Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires, donde recibía atención por las graves quemaduras que sufrió durante el incendio provocado por la rotura de un caño de gas de media presión.

El trabajador tenía 44 años y había ingresado a Metrogas en 2007. Se encontraba internado en terapia intensiva y, por intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 2 de Capital Federal, la autopsia quedó a cargo de la Morgue Judicial de la Nación. Su identidad no fue informada oficialmente.

En tanto, otros cuatro trabajadores continúan internados en estado grave en el mismo sanatorio, con quemaduras que afectan entre el 40% y el 90% de sus cuerpos.

Metrogas confirmó el fallecimiento a través de un comunicado. “Desde el primer momento estamos acompañando a su familia, así como también a las familias de los otros heridos, a sus compañeros y amigos, que atraviesan horas de enorme dolor”.