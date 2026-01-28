La Mercedes-Benz Sprinter argentina volverá a exportarse a EEUU y Canadá

Daniel Herrero, presidente de Prestige Auto, confirmó que la planta de Virrey del Pino retomará la exportación del utilitario a América del Norte, en el marco del relanzamiento industrial de la marca alemana en el país.

La fábrica de Mercedes-Benz en Virrey del Pino volverá a colocar producción argentina en los mercados de Estados Unidos y Canadá.

Así lo confirmó Daniel Herrero , presidente de Prestige Auto, durante una entrevista concedida a Forbes Argentina en Uruguay , donde anunció que la Sprinter nacional retomará su perfil exportador hacia América del Norte.

La decisión marca un nuevo paso dentro del proceso de reorganización industrial de la marca en el país, ahora bajo una nueva estructura de gestión. Si bien Herrero no brindó precisiones sobre las versiones que se exportarán ni sobre la fecha exacta del primer embarque, el directivo dejó en claro que el proyecto ya está en marcha.

La exportación de la Sprinter argentina a América del Norte no es una novedad. Entre 2015 y 2020 , la planta bonaerense envió cerca de 10.000 unidades de la segunda generación del utilitario a Estados Unidos . En su mayoría, se trató de configuraciones Cabina Chasis, que luego eran transformadas por carroceros para tareas de mensajería y logística.

En esta nueva etapa, la producción local atraviesa un proceso de modernización. Herrero recordó que la planta comenzó el año pasado con la fabricación de los primeros prototipos de la Sprinter Automática , un modelo cuyo lanzamiento comercial está previsto para el primer semestre de 2026.

Durante la entrevista con Forbes Argentina, el empresario también realizó un balance de su gestión inicial al frente de Mercedes-Benz Argentina, subrayando los resultados obtenidos en ventas, producción y exportaciones.

Foto: Motor1

“En ventas de autos crecimos 78% en 2025”, afirmó Herrero, y agregó: “Logramos producir 35% más en Virrey del Pino con la misma cantidad de operarios y crecimos 40% en exportaciones”.

De cara al año en curso, el ejecutivo anticipó un fuerte aumento en el volumen industrial: “En este 2026, vamos a aumentar la producción de 14 mil a 20 mil Sprinter al año”. Según explicó, esta expansión está directamente vinculada a una estrategia de eficiencia y competitividad de costos.

En ese sentido, Herrero remarcó que el ajuste de precios fue clave para sostener el liderazgo del modelo en el mercado local: “Bajamos nuestros precios y eso nos permitió completar 13 años consecutivos como líderes del segmento, con más del 50% del mercado de utilitarios para la Sprinter”.

Finalmente, el presidente de Prestige Auto sintetizó el enfoque de la nueva etapa de la compañía: “Tenemos que hacer más con los mismos recursos y esa absorción de costos fijos es lo que nos brinda la posibilidad de ser competitivos hoy”.