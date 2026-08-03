El Gobierno oficializó este lunes la reglamentación del nuevo régimen para las exportaciones comerciales por vía postal. A través de la Resolución General 5886/2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aprobó el procedimiento de declaración simplificada que deberán utilizar quienes exporten mercaderías mediante el operador postal designado.
ARCA reglamentó las exportaciones comerciales por correo: las siete claves del nuevo régimen
La resolución pone en marcha el procedimiento simplificado para exportar mercadería por vía postal con fines comerciales. El nuevo esquema elimina los límites de valor y busca reducir costos, agilizar trámites e impulsar el comercio electrónico internacional.
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La medida reglamenta lo dispuesto por el Decreto 604/2026, que estableció que las exportaciones con finalidad comercial realizadas por vía postal no estarán sujetas a límites de valor y encomendó a ARCA dictar las normas operativas necesarias para su implementación.
Las claves de la nueva reglamentación de ARCA para exportaciones vía postal
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la reglamentación del nuevo régimen para las exportaciones comerciales realizadas por correo, una medida que complementa el Decreto 604/2026 y que apunta a facilitar las operaciones de comercio exterior, especialmente las vinculadas al e-commerce.
1. Se elimina el límite de valor para exportar
El principal cambio es que las exportaciones comerciales realizadas por vía postal ya no estarán sujetas a un monto máximo, una restricción que regía hasta ahora para este tipo de operaciones.
2. Se crea una declaración simplificada
ARCA aprobó un procedimiento específico y simplificado para exportar mercadería comercial a través del operador postal designado, con el objetivo de reducir la carga administrativa para exportadores.
3. Buscan agilizar el comercio electrónico
La resolución destaca que el fuerte crecimiento del comercio electrónico transfronterizo impulsó la necesidad de modernizar los procedimientos aduaneros y facilitar este tipo de operaciones.
4. El objetivo es reducir costos
Entre los fundamentos de la norma se menciona la necesidad de disminuir los costos operativos, acelerar los tiempos de despacho y simplificar los procesos para favorecer las exportaciones.
5. Habrá exclusiones
No podrán utilizar este régimen las mercaderías que tengan controles aduaneros específicos, estén alcanzadas por cupos de exportación o requieran autorizaciones especiales de otros organismos públicos.
6. La implementación será gradual
Aunque la resolución entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, la aplicación operativa se realizará de manera progresiva según un cronograma que ARCA publicará en el micrositio "Envíos internacionales".
7. Toda la operatoria estará disponible online
Los procedimientos, requisitos y lineamientos para utilizar el régimen podrán consultarse tanto en el sitio web de ARCA como en la página oficial del operador postal designado.
Qué busca la medida
La reglamentación se enmarca en la estrategia del Gobierno de simplificar el comercio exterior y eliminar restricciones para favorecer una mayor inserción de las empresas argentinas en los mercados internacionales. Además, procura adaptar el régimen postal al crecimiento del comercio electrónico y a las recomendaciones internacionales sobre facilitación del comercio.