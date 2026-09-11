INCUCAI: Javier Milei aceptó tres renuncias y designó a las nuevas autoridades del organismo + Agregar ámbito en









El Gobierno aceptó las renuncias del presidente, el vicepresidente y la directora del organismo y dispuso nuevas autoridades mediante el Decreto 971/2026. Richard Miguel Malan asumirá la presidencia y Gabriela Gladys Hidalgo será la vicepresidenta.

Richard Malan dejará la vicepresidencia para asumir al frente del organismo, mientras Gabriela Hidalgo ocupará su lugar como vice. https://www.argentina.gob.ar

El Gobierno aceptó las renuncias de las autoridades del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y designó nuevos integrantes para la conducción del organismo, según el Decreto 971/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial.

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El Gobierno renovó la conducción del INCUCAI: Malan asume como presidente A partir del 9 de septiembre, el Poder Ejecutivo aceptó las renuncias de Carlos Alberto Soratti, quien se desempeñaba como presidente del Directorio; Richard Miguel Malan, vicepresidente; y Gabriela Gladys Hidalgo, directora del organismo.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, establece que Malan pasará a ocupar la presidencia del Directorio del INCUCAI, mientras que Hidalgo será designada como vicepresidenta.

El organismo funciona en el ámbito de la Secretaría de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud y cuenta con personería jurídica y autarquía institucional, financiera y administrativa, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 27.447.

El decreto señala que las designaciones se realizan de acuerdo con el artículo 58 de esa ley. En el caso de Malan, su postulación para la presidencia fue propuesta por el ministro de Salud, mientras que la designación de Hidalgo como vicepresidenta fue propuesta por el Consejo Federal de Salud (CO.FE.SA).

La norma también dispone que los gastos que demande el cumplimiento de las nuevas designaciones serán atendidos con cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente del INCUCAI.