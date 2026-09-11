Crean red de observatorios universitarios para analizar el sistema de Justicia en la Argentina + Agregar ámbito en









La iniciativa dependerá del Ministerio de Justicia y buscará producir información e indicadores comparables sobre políticas públicas, gestión judicial, digitalización, transparencia y acceso a la justicia. La participación de universidades será voluntaria y mediante convenios.

La iniciativa funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y buscará generar datos comparables, investigaciones y recomendaciones para mejorar las políticas públicas.

El Gobierno creó la Red Federal de Observatorios Universitarios de Justicia, una iniciativa que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y que tendrá como objetivo producir y analizar información sobre el funcionamiento del sistema de justicia y las políticas públicas vinculadas al sector.

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La medida fue establecida mediante la Resolución 445/2026, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y publicada en el Boletín Oficial.

Justicia: el Gobierno creó una red federal de observatorios universitarios La nueva red tendrá a su cargo la producción de evidencia empírica de alcance federal, el desarrollo de indicadores comparables entre jurisdicciones y regiones y la promoción de investigaciones aplicadas sobre acceso a la justicia, modernización judicial, digitalización, gestión institucional, transparencia y reformas judiciales.

La nueva red reunirá a universidades de todo el país para producir evidencia, indicadores y estudios sobre el funcionamiento del sistema de justicia. También podrá realizar análisis y evaluaciones institucionales de políticas públicas, programas y procesos de gestión relacionados con el sistema de justicia, además de formular recomendaciones técnicas no vinculantes y fortalecer las capacidades académicas en investigación jurídica, estadística, análisis de datos y evaluación de políticas públicas.

La red estará integrada por observatorios, centros de investigación y equipos académicos pertenecientes a instituciones del Sistema Universitario Nacional. La incorporación de esas instituciones se formalizará mediante convenios con el Ministerio de Justicia.

La coordinación técnica e institucional quedará a cargo de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil, que tendrá entre sus funciones convocar a las instituciones participantes, promover convenios de cooperación académica, elaborar lineamientos metodológicos generales, articular con los equipos universitarios y sistematizar la información producida. La información generada podrá ser utilizada por el Ministerio de Justicia y las instituciones participantes para elaborar informes, estudios, reportes técnicos, documentos de trabajo, publicaciones institucionales y recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de las políticas públicas de justicia. La resolución establece además que la producción y difusión de información deberá realizarse sobre la base de datos públicos, institucionales, agregados o debidamente anonimizados, respetando las normas vigentes sobre protección de datos personales, confidencialidad y resguardo de información sensible. La creación de la red no implicará nuevas estructuras organizativas ni partidas presupuestarias específicas. Su funcionamiento será atendido con los recursos humanos, financieros y materiales existentes en el Ministerio de Justicia.