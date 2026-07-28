El Gobierno invertirá u$s22 millones para llevar Starlink a 6.000 escuelas rurales de todo el país

La iniciativa conjunta entre ENACOM y Starlink permitirá brindar internet satelital de alta velocidad a establecimientos alejados.

El Gobierno anunció un programa para llevar internet satelital de alta velocidad a 6.000 escuelas rurales y zonas aisladas de la Argentina , con una inversión aproximada de u$s22 millones . La iniciativa fue presentada por el presidente Javier Milei durante su discurso en la Exposición Rural y ahora detallada por el vocero presidencial Adrián Ravier , quien explicó el acuerdo entre ENACOM y Starlink para ampliar la conectividad educativa.

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El proyecto apunta a establecimientos que actualmente cuentan con una conexión limitada o que directamente no tienen acceso a internet. Según explicó Ravier, el objetivo es dar "un paso histórico para reducir la brecha digital en la Argentina" , para que alumnos y docentes puedan acceder a herramientas digitales, contenidos educativos y nuevas oportunidades de aprendizaje.

"El objetivo es simple pero transformador: que ningún estudiante quede aislado por falta de conectividad" , afirmó el vocero presidencial. Además, remarcó que muchas de las instituciones alcanzadas por el programa "tienen una conectividad muy limitada o directamente no cuentan con acceso a internet" .

El programa funcionará mediante un esquema de cooperación entre el sector público y el privado. Según explicó Ravier, el servicio aportará los recursos necesarios para la primera etapa del despliegue, mientras que ENACOM tendrá a su cargo parte del financiamiento y la implementación del servicio.

"Starlink realizará un aporte de 6.000 kits completos de conectividad satelital, incluyendo los equipos, los accesorios, la logística y dos años de servicio de internet prioritario de ultrabaja latencia, con capacidad de hasta 5 terabytes de consumo por establecimiento" , detalló.

La compañía de Elon Musk realizará un aporte valuado en aproximadamente u$s10 millones, que permitirá instalar la infraestructura necesaria para que cada escuela incluida en el programa pueda contar con conexión satelital de alta capacidad.

Red Libertad

El impacto en escuelas rurales

Desde el Gobierno señalaron que la iniciativa beneficiará a cientos de miles de estudiantes y docentes de escuelas estatales y establecimientos privados de cuota 0. El acceso a internet permitirá utilizar plataformas educativas, materiales digitales y distintas herramientas de aprendizaje.

"Esto significa que cientos de miles de estudiantes y docentes, tanto de escuelas estatales como de escuelas privadas de cuota 0, van a poder acceder a herramientas digitales, contenidos educativos y nuevas oportunidades de aprendizaje sin que el lugar donde viven sea un obstáculo", sostuvo Ravier.

El funcionario destacó que la conectividad satelital permitirá avanzar sobre una de las principales dificultades que enfrentan las comunidades rurales, como la falta de infraestructura tradicional de telecomunicaciones.

Cómo será la implementación del programa

La puesta en marcha del plan estará coordinada por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano junto a ENACOM, con la participación de los gobiernos provinciales y municipales.

Los organismos trabajarán en la identificación y georreferenciación de cada establecimiento educativo que será incorporado al programa, con el objetivo de organizar la instalación de los equipos y garantizar la cobertura en las zonas seleccionadas.

"En conjunto, el proyecto moviliza una inversión de aproximadamente u$s22 millones. La implementación se realizará en coordinación con la secretaría de educación del ministerio de capital humano, que trabajará junto a las provincias y los municipios para identificar y georreferenciar cada establecimiento educativo que será incorporado al programa", detalló Ravier.

Con este acuerdo, el Gobierno busca extender el acceso a internet mediante tecnología satelital y conectar escuelas rurales que históricamente tuvieron dificultades para acceder a servicios de conectividad estables.