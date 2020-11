Mora Godoy cierra su escuela de danza y remata parte de su vestuario

mora godoy remate @moragodoytango

"La escuela para clases grupales la cerramos hace unos pocos años porque fue muy difícil sostenerla en la Argentina. Me dediqué a los shows internacionales. Llevábamos las obras al mundo. Dábamos clases privadas y obviamente no tuvimos ningún tipo de respuesta. Yo creo que hay funcionarios que funcionan bien y otros que no tienen sensibilidad y no están escuchando a los que más necesitan", dijo Mora Godoy.

"Nosotros no entramos en el ATP, en el IFE, no entramos en los subsidios. Turismo tuvo miles y miles de millones. Nosotros somos turismo porque vienen turistas. Hay muchos que pertenecemos a turismo y cultura pero no fuimos escuchado por quienes corresponden. Yo voté y apoyo absolutamente al gobierno. Hay cosas que se pueden mejorar y cambiar pero hay que apelar a la sensibilidad. Y a los que menos tienen y necesitan. Se ha repartido en turismo subsidios a gente que tuvo ingresos en dólares el año pasado. No corresponde", concluyó.

