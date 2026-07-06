¿Cómo sacar la pensión en ANSES? Trámites y requisitos obligatorios

El organismo ofrece distintas opciones según la situación de cada persona. Conocé cuáles existen, qué exigen y cómo iniciar el trámite.

La PUAM ya puede solicitarse de manera 100% digital desde Mi ANSES, mientras que otras pensiones requieren documentación específica.

Las pensiones que administra ANSES brindan cobertura económica a personas que, por distintos motivos, no pueden acceder a una jubilación tradicional o tienen derecho a una prestación derivada del fallecimiento de un familiar. Dependiendo de cada situación, existen diferentes beneficios con requisitos, documentación y modalidades de trámite específicas.

Actualmente, el organismo gestiona pensiones contributivas , pensiones no contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y prestaciones derivadas del fallecimiento de un jubilado o trabajador. En algunos casos el trámite puede iniciarse completamente por Internet, mientras que otros requieren la presentación de documentación médica o la evaluación de organismos específicos.

El primer paso consiste en determinar cuál es la prestación adecuada según la situación personal. Las pensiones derivadas corresponden a familiares de una persona fallecida que era jubilada, pensionada o realizaba aportes previsionales. En esos casos, el beneficio puede ser solicitado por el cónyuge, conviviente o hijos que cumplan con las condiciones establecidas por la legislación previsional.

Si una persona nunca reunió los años de aportes necesarios para jubilarse, puede evaluar si reúne los requisitos para acceder a una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o a una Pensión No Contributiva (PNC) , dependiendo de su edad, estado de salud y situación socioeconómica.

Dentro de las Pensiones No Contributivas existen distintos tipos . Las principales son la PNC por invalidez laboral, destinada a personas con una incapacidad laboral del 66% o superior; la PNC para madres de siete hijos o más ; y la PNC por vejez, dirigida a personas de 70 años o más que no cuentan con cobertura previsional. Cada una tiene requisitos propios y organismos intervinientes durante el proceso de evaluación.

Claves para tramitar la Pensión No Contributiva (PNC) sin aportes

Las Pensiones No Contributivas están destinadas a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

En el caso de la PNC por invalidez laboral, uno de los requisitos principales es acreditar una incapacidad laboral del 66% o más mediante el Certificado Médico Oficial (CMO). Además, el solicitante debe tener hasta 65 años, no cobrar otra jubilación o pensión y cumplir con las condiciones de residencia establecidas por la normativa.

Para iniciar este trámite es obligatorio obtener previamente el Certificado Médico Oficial Digital. Una vez emitido ese documento, el solicitante puede ingresar a Mi ANSES para completar la solicitud y adjuntar la información requerida.

También existe la PNC para madres de siete hijos o más, destinada a mujeres que acrediten haber tenido o criado siete hijos, cualquiera sea su edad o estado civil, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por ANSES. Por su parte, la PNC por vejez está dirigida a personas de 70 años o más que no cobran jubilaciones, pensiones, ni retiros de ningún régimen previsional y cumplen con las condiciones de residencia exigidas por el organismo.

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Cómo solicitar la PUAM si no tenés una jubilación

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es una alternativa para quienes llegaron a la edad jubilatoria sin reunir los 30 años de aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria.

Pueden solicitarla las personas que tengan 65 años o más, sean argentinas nativas, naturalizadas con al menos diez años de residencia o extranjeras con veinte años de residencia en el país, siempre que no perciban otra jubilación, pensión ni la Prestación por Desempleo.

Además, deben mantener residencia permanente en Argentina una vez otorgado el beneficio. La PUAM puede tramitarse completamente por internet mediante Mi ANSES.

Subsidios y pensiones por fallecimiento: ¿Qué pasa con las rentas vitalicias?

Cuando fallece un jubilado, pensionado o trabajador con aportes previsionales, determinados familiares pueden acceder a una pensión derivada, siempre que acrediten el vínculo y cumplan con las condiciones.

El trámite requiere presentar la documentación correspondiente, como el acta de defunción y los documentos que acrediten la relación familiar. Posteriormente, ANSES analiza el expediente y determina si corresponde otorgar el beneficio.

En los casos de personas que percibían una renta vitalicia previsional, la situación depende del régimen bajo el cual se encontraba otorgada la prestación y de la existencia de derechohabientes.

Cómo iniciar tu trámite de pensión desde Mi ANSES

Para acceder es necesario ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, el usuario debe verificar que sus datos personales, domicilio y relaciones familiares estén correctamente registrados antes de avanzar con cualquier solicitud.

En el caso de la PNC por invalidez laboral, el trámite se encuentra disponible dentro de la opción "Solicitud de Prestaciones", donde se selecciona "Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral" y se siguen las indicaciones del sistema.

Para la PUAM, el procedimiento también puede completarse íntegramente de manera digital desde la misma plataforma, sin necesidad de asistir a una oficina, siempre que el solicitante reúna todos los requisitos exigidos por ANSES.