ANSES paga un extra de $372.400 en julio 2026: cómo anotarse y cuál es el requisito clave

Esta prestación actualizó sus valores en julio y puede superar los $370.000, para quienes cumplan las condiciones exigidas por ANSES.

La Prestación por Desempleo actualizó sus valores en julio y puede alcanzar los $372.400 para quienes cumplan las condiciones exigidas por ANSES.

ANSES mantiene vigente esta asistencia económica destinada a un grupo específico de personas. El beneficio puede alcanzar un máximo de $372.400 mensuales. A diferencia de otras prestaciones del organismo, este monto no se otorga automáticamente.

Este beneficio es la Prestación por Desempleo . Cada trabajador debe iniciar el trámite y acreditar que cumple con los requisitos establecidos por la legislación laboral y previsional. Entre ellos, el más importante es haber quedado desempleado por causas no imputables al trabajador y contar con los aportes mínimos exigidos al Fondo Nacional de Empleo.

El monto que recibe cada beneficiario no es igual para todos. ANSES calcula la prestación tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante los seis meses previos al despido , respetando siempre un piso y un techo fijados por la normativa. Si el cálculo supera el tope máximo, el organismo liquida $372.400; si queda por debajo del mínimo, garantiza el pago de $186.200.

La Prestación por Desempleo es una asistencia económica creada para acompañar a los trabajadores registrados mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral. Está dirigida a personas que trabajaban en relación de dependencia y perdieron su empleo por despido sin causa , finalización del contrato o situaciones contempladas por la legislación laboral, como el cierre de la empresa o quiebra del empleador.

El objetivo del programa es garantizar un ingreso durante el período de búsqueda de un nuevo empleo. La duración del beneficio depende del tiempo trabajado y de los aportes realizados antes de la desvinculación . En algunos casos puede extenderse automáticamente, especialmente para personas de 45 años o más que cumplen los requisitos previstos por la normativa.

No pueden acceder al beneficio quienes renunciaron voluntariamente, acordaron la finalización del vínculo laboral por mutuo acuerdo fuera de los casos previstos por la ley, trabajan actualmente como monotributistas o autónomos, perciben otra prestación incompatible o desarrollan actividades que no aportan al Fondo Nacional de Empleo.

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Cuáles son los requisitos según tu tipo de trabajo

Los requisitos cambian de acuerdo con la modalidad de contratación que tenía el trabajador antes de quedar desempleado. En el caso de los trabajadores permanentes, ANSES exige haber realizado al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores al despido o a la finalización del contrato laboral.

Para los trabajadores eventuales y de temporada, la condición es diferente. Deben haber trabajado menos de doce meses en los últimos tres años, pero acreditar más de 90 días de actividad durante el último año previo a la finalización de la relación laboral.

Además de cumplir con los aportes mínimos, el solicitante debe presentar la documentación que acredita la situación de desempleo. Dependiendo del caso, puede tratarse del telegrama de despido, carta documento, contrato vencido, documentación de quiebra del empleador u otros documentos contemplados por ANSES.

Otro requisito importante es iniciar el trámite dentro del plazo previsto por el organismo. Si la gestión se realiza fuera del tiempo establecido, el beneficiario puede perder días de cobro de la prestación.

De cuánto es el monto mínimo y máximo en julio 2026

Con la actualización correspondiente a julio 2026, los valores de la Prestación por Desempleo quedaron definidos por los nuevos montos del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

el monto mínimo es de $186.200 , equivalente al 50% del SMVM

es de , equivalente al 50% del SMVM el monto máximo asciende a $372.400, equivalente al 100% del salario mínimo vigente

Sin embargo, no todos los beneficiarios cobran el máximo. ANSES calcula el importe individual utilizando como base el 75% del mejor salario mensual de los últimos seis meses trabajados. Si el resultado supera el tope, se liquida el máximo previsto; si es inferior al mínimo, el organismo garantiza el piso establecido por la normativa.

La prestación se actualiza periódicamente junto con las modificaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil, por lo que sus valores pueden cambiar cuando se produzcan nuevos incrementos.

Cómo anotarse gratis de forma online o presencial

ANSES permite solicitar la Prestación por Desempleo sin costo y por dos vías. La primera es mediante Atención Virtual, disponible desde el sitio oficial del organismo para quienes cuentan con Clave de la Seguridad Social. También es posible iniciar el trámite de forma presencial en una oficina de ANSES con turno previo.

Antes de empezar la gestión, el organismo recomienda verificar que los datos personales, el domicilio y la información del grupo familiar estén actualizados en Mi ANSES. Además, es necesario reunir la documentación que acredita la causa del desempleo y presentarla al momento de realizar el trámite.