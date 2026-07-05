Descuentos para jubilados en supermercados en julio: ¿Qué beneficios siguen vigentes?

Cada promoción funciona según condiciones específicas de pago, topes de devolución y medios habilitados de acuerdo a la entidad bancaria o comercio asociado.

Los jubilados y pensionados también pueden combinar el descuento propio del supermercado con el reintegro que ofrece el banco donde cobran sus haberes.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES cuentan durante julio con un esquema de descuentos en supermercados y comercios adheridos, que permite reducir el gasto en productos de consumo cotidiano. El programa reúne beneficios propios de cada cadena, con reintegros adicionales que ofrecen determinadas entidades bancarias donde se acredita la prestación previsional. Los descuentos se aplican de manera automática , sin necesidad de realizar una inscripción previa. Además, algunos beneficios se acreditan en el acto de la compra.

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El sistema contempla dos niveles de ahorro. Por un lado, las cadenas de supermercados ofrecen descuentos para todos los jubilados y pensionados alcanzados por el programa. Por otro lado, algunos bancos suman beneficios exclusivos para los clientes que perciben allí su jubilación o pensión. En varios casos, ambos descuentos pueden acumularse, siempre que se respeten las condiciones establecidas por cada entidad.

Los medios de pago también forman parte de los requisitos de cada promoción. Las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito y algunas billeteras virtuales, como MODO , permiten acceder a los beneficios cuando el comercio o el banco las incluyen dentro de las modalidades habilitadas.

Las principales cadenas de supermercados mantienen promociones especiales durante julio para quienes cobran prestaciones previsionales de ANSES . Cada empresa fija porcentajes de descuento, rubros alcanzados y límites de devolución propios.

10% de descuento en todos los rubros, incluidas las carnes

20% de descuento en productos de perfumería y limpieza

sin tope de reintegro

Las cadenas Coto, La Anónima y las farmacias Super CAS/FASA aplican:

10% de descuento en todos los rubros

sin tope de reintegro

excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas

Josimar plantea uno de los porcentajes más altos del programa:

15% de descuento en todos los rubros

sin límite de reintegro

Carrefour ofrece:

10% de descuento

tope de $35.000

Día dispone de:

10% de descuento

tope de $2.000 por transacción

reintegro acumulable con otras promociones vigentes

Chango Más mantiene el siguiente beneficio:

10% de descuento en todos los rubros

tope de $1.000 por transacción

límite mensual de $15.000

Toledo aplica:

15% de descuento en todos los rubros

sin tope de reintegro

excepto los rubros excluidos por el programa, al igual que otras cadenas

El resto de los comercios adheridos, que alcanzan alrededor de 7.000 establecimientos, ofrece:

10% de descuento

tope de $1.000 por transacción

reintegro compatible con otras promociones disponibles

Requisitos: ¿Qué se necesita para acceder a los descuentos de ANSES?

Los jubilados y pensionados no deben completar formularios ni registrarse para ingresar al programa. El beneficio se activa automáticamente, cuando la compra cumple con las condiciones establecidas por el comercio y por la entidad financiera correspondiente.

Cada operación debe realizarse con alguno de los medios de pago admitidos por la promoción vigente. Las alternativas pueden incluir tarjetas de débito, tarjetas de crédito o billeteras virtuales, según la modalidad aceptada por cada cadena o banco.

Días de la semana con los mejores reintegros en compras

Algunas entidades financieras concentran sus promociones en días específicos de la semana. Esa modalidad permite acceder a porcentajes superiores respecto de los descuentos generales disponibles todos los días.

Los primeros días de la semana son los que agrupan las oportunidades de ahorro más convenientes para los jubilados y pensionados que realizan las compras del hogar. Entre el lunes y el jueves, varias cadenas mantienen descuentos, sin tope de reintegro, lo que permite acceder al beneficio sin un límite de devolución: Coto, Jumbo, Vea, Disco y La Anónima ofrecen 10% de descuento en los rubros alcanzados por la promoción y 20% en perfumería y limpieza.

Martes y miércoles también aparecen entre las jornadas más favorables debido a la incorporación de Carrefour, que ofrece 10% de descuento para mayores de 60 años durante esos días.

Topes de devolución y cómo obtener el mayor ahorro durante julio

Los límites de reintegro varían según la cadena de supermercados y la entidad bancaria que otorga el beneficio adicional. Mientras algunos comercios no establecen un monto máximo de devolución, otros fijan topes por operación, por semana o por mes.

Los principales límites vigentes durante julio son los siguientes:

Carrefour : 10% de descuento con tope de $35.000

: 10% de descuento con tope de $35.000 Día : 10% de descuento con tope de $2.000 por transacción, bajo la modalidad de reintegro

: 10% de descuento con tope de $2.000 por transacción, bajo la modalidad de reintegro Chango más: 10% de descuento con tope de $1.000 por transacción y $15.000 por mes

10% de descuento con tope de $1.000 por transacción y $15.000 por mes Banco Nación : 5% adicional con tope de $5.000 por semana y $20.000 por mes

: 5% adicional con tope de $5.000 por semana y $20.000 por mes Banco Galicia: hasta 25% de ahorro adicional, con tope de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas

hasta 25% de ahorro adicional, con tope de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas Banco Supervielle : 20% de descuento los martes, con tope de $25.000 pagando con tarjeta de débito o $15.000 mediante QR

: 20% de descuento los martes, con tope de $25.000 pagando con tarjeta de débito o $15.000 mediante QR Cuenta DNI del Banco Provincia: 5% adicional con tope de $5.000 por semana y por persona

Los supermercados Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar y Toledo ofrecen promociones, sin tope de reintegro, aunque algunas cadenas excluyen determinados productos, como carnes, electrodomésticos o marcas seleccionadas.