Plan 1000 Días de ANSES: qué es y a quiénes beneficia

Conocé cómo se gestiona el plan que acompaña los primeros años de vida y qué beneficios brinda el organismo previsional.

El Plan 1000 Días de ANSES reúne una serie de políticas públicas destinadas al cuidado de las personas gestantes y de los niños durante la primera infancia. La iniciativa acompaña el embarazo y el desarrollo de los hijos hasta los 3 años de edad , con beneficios económicos y medidas orientadas a la salud y la alimentación.

La propuesta forma parte de la Ley N.º 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia. La normativa busca fortalecer los derechos vinculados al embarazo y a los primeros años de vida , una etapa considerada fundamental para el desarrollo físico, emocional y social de los chicos.

El Plan 1000 Días contempla un conjunto de acciones destinadas a acompañar a las personas gestantes, desde el embarazo, y a sus hijos durante los primeros tres años. El objetivo central apunta al cuidado integral de la salud y a la protección de los derechos de las familias, mediante distintas prestaciones administradas por ANSES.

La ley recibe el nombre de "1000 días", porque comprende el período que transcurre desde la gestación, hasta que el niño cumple tres años . Ese lapso se considera clave para el crecimiento y el bienestar infantil, por lo que la política pública promueve medidas de prevención, protección y acompañamiento.

La normativa también contempla las distintas realidades familiares y comunitarias. Las acciones buscan respaldar los cuidados durante el embarazo, la crianza y la primera infancia , con herramientas orientadas a favorecer la salud de las personas gestantes y de los niños.

¿Cuáles son las principales medidas y beneficios que incluye el plan?

El programa incorpora distintas asignaciones y apoyos económicos para quienes cumplen con los requisitos establecidos. Las prestaciones alcanzan tanto a personas gestantes, como a titulares de asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo.

Entre las medidas previstas por el Plan 1000 Días se encuentran:

asignación por Cuidado de Salud Integral

apoyo Alimentario Leche - Plan 1000 Días

asignación por Embarazo para Protección Social

asignación por Prenatal

asignación por Nacimiento

asignación por Adopción

La Asignación por Embarazo se paga durante los nueve meses de gestación. El beneficio acompaña a personas gestantes con ingresos informales o sin trabajo, con el propósito de equiparar ese derecho con quienes cuentan con empleo formal.

La Asignación por Prenatal corresponde desde el inicio del embarazo, hasta el mes de la interrupción del embarazo o del nacimiento del hijo, inclusive. El pago alcanza un máximo de nueve mensualidades, de acuerdo con las condiciones previstas para esta prestación.

Por otra parte, el derecho a cobrar las asignaciones por Nacimiento y Adopción también incluye a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Asignación por Cuidado de Salud Integral: cobertura económica anual

La Asignación por Cuidado de Salud Integral consiste en una cobertura económica anual destinada a titulares de la Asignación Universal por Hijo y a los niños durante sus primeros tres años de vida. El beneficio reconoce el cumplimiento de los controles de salud y del calendario de vacunación.

El acceso a esta asignación requiere acreditar los controles sanitarios y las vacunas correspondientes. La prestación acompaña el seguimiento de la salud infantil durante los primeros años, una etapa prioritaria dentro del Plan 1000 Días.

De acuerdo con el documento de la Resolución ANSES 187/2026, los montos vigentes a partir del 01/07/2026 para la Asignación por Cuidado de Salud se dividen según el tipo de beneficio y la zona geográfica:

Cuidado de Salud - Hijo

Valor General: $148.049

$148.049 Zona 1: $192.464

Cuidado de Salud - Hijo con Discapacidad

Valor General: $482.062

$482.062 Zona 1: $626.681

Apoyo Alimentario Leche - Plan 1000 Días: quiénes lo cobran de forma automática

El Apoyo Alimentario Leche - Plan 1000 Días está destinado a titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social y de la Asignación Universal por Hijo. La asistencia garantiza la provisión de leche y otros alimentos saludables para contribuir a la nutrición de las personas gestantes y al crecimiento de los niños hasta los tres años.

El beneficio se acredita todos los meses de manera automática. El depósito se realiza en la misma cuenta donde el titular recibe la asignación correspondiente, sin necesidad de realizar un trámite adicional para percibir el apoyo alimentario para los grupos: