El sueño de unir Ushuaia con Alaska en una moto Honda C90 Econo Power

No es el primer gran viaje que realizará el joven nacido en Santo Tomé, provincia de Santa Fe, ya que en 2014 emprendió una gran travesía en una Gilera, donde recorrió las 23 provincias de Argentinas.

"Hasta los 27 años fui una persona y después fui totalmente otra. A partir de ahi cambió complemente mi vida. Tenía mi departamento en Rosario, mi laburo y empecé a ser un nómade porque me paso la mayor parte del tiempo en lugares. En ese momento no sabía cómo iba a ser viajer, fue tirarme a la pileta. Pero encontré hacer algo que me apasiona y a su vez compartirlo a través de las redes y Youtube. Recorri las 23 provincias argentinas y también las Islas Malvinas. Me abrió un mundo nuevo y lo que soy hoy es gracias a lo que laburé en ese viaje", afirmó.

En julio de 2018, meses después de haber terminado con su primera gran aventura, estuvo en Europa, donde recorrió Francia, España Andorra y Portugal en dos ruedas. También cruzó a África y estuvo algunos días en Marruecos.

Según informó TyC Sports. el Proyecto Alaska tiene como meta recorrer entre 40 mil y 50 mil kilómetros, uniendo todo el continente americano con una Honda C90 Econo Power. Según estima, el viaje durará poco más de 3 años.