Multas de tránsito: ¿cómo saber si hay que pagarla o ya prescribió?

Todo lo que hay que saber para evitar problemas: plazos, descuentos y cómo consultar tu situación rápidamente online.

Algunas multas pueden pagarse con descuento, si se abonan dentro del plazo voluntario.

Las multas de tránsito no solo son una sanción económica para los conductores, sino que también pueden convertirse en un problema para realizar trámites . Pero lo que muchos no saben es que estas infracciones no son para siempre, hay una normativa vigente que establece plazos de prescripción a partir de los cuales la deuda deja de ser exigible.

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Por ese motivo, entender cuándo prescriben las multas y cómo varían los plazos según la jurisdicción es fundamental para evitar inconvenientes innecesarios.

La Ley Nacional de Tránsito (Nº 24.449) es la que establece los plazos de prescripción de las infracciones , la cual es la que establece los plazos de prescripción y los procedimientos para el cobro. Dentro de la misma se determina el momento en que una deuda deja de ser exigible, es decir que una vez vencido ese período, el Estado pierde el derecho de reclamar el pago.

Sin embargo, es muy importante aclarar que cada jurisdicción pu ede adaptar estos criterios. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las infracciones de tránsito se regulan según la Ley 451 , en la que se establece un plazo uniforme de 5 años para todas las infracciones , sin distinguir entre leves y graves.

Estas sin conductas que ponen en riesgo la seguridad vial, como puede ser cruzar un semáforo en rojo, manejar bajo efectos del alcohol o exceder los límites de velocidad.

Incluyen infracciones como por ejemplo estacionar en lugares indebidos, circular sin luces bajas o usar el celular mientras estás al volante.

En cuando a la provincia de Buenos Aires y Neuquén, ambas jurisdicciones mantienen el esquema de la ley nacional, aplicando dos años para las contravenciones leves y cinco años para las graves. En cambio en Córdoba, rige un período único de prescripción de tres años.

Además el sistema de multas influye también en trámites que se puedan hacer después de la falta, como la transferencia del vehículo o cuando se renueva la licencia de conducir, donde ahí sí es necesario el libre deuda.

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Cómo consultar y pagar las infracciones

El sistema para consultar si hay infracciones es totalmente digital y ahí podemos verificar la situación específica de cada conductor o vehículo. Para poder acceder a la información, hay que aclarar que se necesita el número de patente o el DNI del titular.

El procedimiento se puede completar en unos minutos y es muy sencillo de hacer:

Ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Seleccionar la opción de consulta por patente o por DNI.

Validar el acceso mediante el control de seguridad “No soy un robot”.

Revisar el estado del vehículo o del conductor en pantalla.

La plataforma ofrece diferentes opciones, según el resultado de la consulta realizada. Si no existen infracciones registradas, el usuario puede descargar el libre deuda de manera inmediata desde el sitio oficial. En caso de deuda pendiente, el sistema muestra el monto total y el detalle de cada falta.

También se puede hacer a través de Boti, enviando un mensaje por WhatsApp al +54 9 11-5050-0147 (la atención es de lunes a viernes de 8 a 19.30 hs.)

Este trámite también se puede hacer de forma presencial en las sedes comunales o en la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI). Ahí también se pueden hacer descargos o solicitar turnos para hablar con un controlador, en el caso que el conductor desee discutir alguna de las multas.

Si hay alguna infracción y estás dentro del periodo de Pago Voluntario, que son 40 días corridos desde que fuiste notificado, podés abonar el total con un 50% de descuento.

Para realizar el pago voluntario creando una acreditación inmediata, podes utilizar los siguientes métodos: