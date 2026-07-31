Infracciones de tránsito más caras: qué faltas pueden costarte casi $3 millones

La actualización del valor de la Unidad Fija elevó el costo de las sanciones más graves, que alcanzan montos millonarios.

Las sanciones más altas corresponden a conductas que representan un riesgo para la seguridad vial, como la alcoholemia positiva o el exceso de velocidad.

El costo de las infracciones de tránsito volvió a aumentar en la provincia de Buenos Aires, tras la actualización del valor de la Unidad Fija (UF) , el parámetro utilizado para calcular las multas . Con el nuevo esquema, algunas sanciones económicas alcanzan cifras que se acercan a los tres millones de pesos y reflejan el endurecimiento de las penalidades para las conductas consideradas de mayor riesgo.

El valor vigente de la Unidad Fija es de $2.271 , de acuerdo con la resolución publicada por el Ministerio de Transporte bonaerense. A partir de ese monto se determinan los rangos mínimos y máximos de cada infracción previstos en la Ley de Tránsito provincial.

Las penalidades más altas corresponden a infracciones sancionadas con entre 500 y 1.200 UF o entre 300 y 1.000 UF , según el caso. Con los valores actuales, negarse a realizar un test de alcoholemia o de detección de estupefacientes puede implicar una multa de hasta $2.725.200 , convirtiéndose en una de las sanciones económicas más severas .

También pueden alcanzar cifras cercanas a los $2.271.000 quienes circulen con alcoholemia positiva o bajo los efectos de drogas, además de los conductores que excedan ampliamente los límites máximos de velocidad establecidos para la ruta o la avenida por la que circulan. Estas conductas son consideradas especialmente graves, debido al alto riesgo de provocar accidentes con consecuencias fatales.

Otras infracciones importantes incluyen circular en contramano, por la banquina sin autorización, manejar con el registro suspendido o usar una categoría de licencia que no habilita el vehículo que se está manejando. En estos casos, además de la multa económica, se puede disponer la retención preventiva de la licencia e incluso la inhabilitación para conducir , dependiendo de la gravedad de la falta y de los antecedentes del infractor.

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Cómo se calcula el valor de las multas de tránsito

En la provincia de Buenos Aires, las multas no tienen un monto fijo en pesos. La legislación establece que cada infracción se expresa en Unidades Fijas (UF), un sistema que permite actualizar automáticamente las sanciones, sin modificar la ley cada vez que cambia el contexto económico. El valor de cada Unidad Fija equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata.

Esto significa que una misma falta puede tener un costo diferente, según el momento en que se cometa. Cuando aumenta el valor de la Unidad Fija, también se incrementa automáticamente el importe mínimo y máximo de las multas.

Qué hacer para evitar sanciones durante un control

Más allá del aumento de las multas, las autoridades recuerdan que la mejor forma de evitar sanciones es cumplir con las normas de tránsito y revisar la documentación.

Entre los documentos obligatorios se encuentran la licencia de conducir vigente, la cédula de identificación del vehículo, el comprobante del seguro obligatorio y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO), cuando corresponda. También es indispensable que la patente sea perfectamente legible y que el auto se encuentre en condiciones mecánicas adecuadas para circular.

Otro punto clave es respetar los límites de velocidad y la política de alcohol cero vigente en la provincia de Buenos Aires. Negarse a realizar un test de alcoholemia puede generar consecuencias similares o incluso superiores a las de conducir con una graduación alcohólica prohibida.

También se recomienda verificar el funcionamiento de las luces, el estado de los neumáticos, la presión de las cubiertas, los frenos y los elementos de seguridad obligatorios, como el matafuegos con carga vigente y las balizas portátiles. Si bien estos controles apuntan principalmente a reducir el riesgo de accidentes, también pueden evitar observaciones o infracciones.