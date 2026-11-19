Sin consenso para un paro, la CGT llamará a un cese de actividades antes de fin de año y marchará por las obras sociales Por Gonzalo Magliano + Agregar ámbito en









El próximo jueves, la central obrera se movilizará hasta la Superintendencia de Servicios de Salud para reclamar una solución a la crisis financiera que atraviesan las entidades de salud de los sindicatos. Creen que la visita de León XIV fortaleció sus reclamos.

La CGT marchará por las obras sociales, como ya lo hizo por la industria y las familias endeudadas-

Empoderados por el discurso del papa León XIV en Argentina, la CGT decidió retomar la protesta contra el Gobierno. El próximo jueves marchará a la Superintendencia de Servicios de Salud para reclamar por la delicada situación de las obras sociales y antes de fin de año realizarán un cese de actividades de dos horas contra la política económica. Así lo confirmó a Ámbito Andrés Rodríguez, líder de UPCN y hombre fuerte de la central obrera. El paro general está descartado en 2026.

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Ambas medidas de fuerza eran analizadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) desde hace semanas, pero prefirieron esperar que pasara la visita de León XIV. Los líderes sindicales se sintieron "bendecidos" por los discursos del Santo Padre (en especial el dirigido al mundo del trabajo), y creen que mejoró las condiciones para retomar la protesta contra el Gobierno. Más de uno cree, incluso, que el peronismo debería retomar esos discursos para las elecciones del año que viene.

Andrés Rodríguez es uno de los dirigentes que vio con entusiasmo el paso de León XIV por Argentina. Cree que fortaleció el discurso de justicia social del peronismo y puso en cuestión la política económica de Javier Milei. Más allá de las protestas escalonadas que tienen planeadas en Azopardo 802, creen que la solución a sus reclamos solo vendrá con un cambio de gobierno en 2027.

View this post on Instagram De hecho, Rodríguez fue parte de los dirigentes de la CGT (como los triunviros Jorge Sola y Cristián Jerónimo) que participaron del encuentro de San Fernando del 17 de noviembre. La figura central fue Sergio Massa, que se mostró como el gran articulador de varias tribus peronistas que no reportan a Axel Kicillof. Si bien el estatal ve con buenos ojos la capacidad de Massa, no descarta el nombre del gobernador bonaerense. Aunque su ilusión es que haya un candidato de unidad que pueda contener cada tribu. Gerardo Zamora es una opción. Lo mismo piensan varios dirigentes cegetistas.

Marcha por las obras sociales y cese de actividades La marcha por las obras sociales es un tema delicado para los sindicatos. "Atraviesan una situación crítica producto de una brecha cada vez mayor entre los aportes que generan los salarios", denunció la CGT en septiembre. Le pedirán al Gobierno una solución urgente a la aguda crisis financiera de las obras sociales. ¿Por qué ahora y no antes? Algunos leen que es para no perder la iniciativa después de la presentación judicial que hizo el gastronómico Luis Barrionuevo contra Luis Caputo. Lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público por la retención de unos $688.000 millones que corresponden al sistema de obras sociales.

En julio pasado, la CGT había anunciado un plan de lucha a la "francesa" contra la política económica. Es decir, medidas de fuerza escalonadas que terminarían en un paro general antes de fin de año. Se hicieron diferentes marchas, pero finalmente, se descartó el paro general para este año. Los líderes sindicales admiten la dificultad de parar el país. A favor o en contra de Javier Milei, la mayoría de los trabajadores no están en condiciones de perder un día de trabajo, sostienen. Otra razón, dicha por lo bajo, es la mala relación de la CGT con la UTA, que nuclea a los choferes de colectivos. En el último paro no se sumaron, y limitó mucho el alcance de la medida de fuerza. Ante estas dificultades, en Azopardo se inclinaron por un cese de actividades de todos los sindicatos de dos horas después del mediodía, probablemente de 14 a 16. La idea es que cada obrero interrumpa sus tareas, por ejemplo con asambleas, y vuelva a su trabajo. Esto no incluiría el transporte. "Así no lo toman como un paro", aclaró Andrés Rodríguez.