Murió Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exdirector del Colón

Darío Lopérfido murió a los 61 años , según confirmaron fuentes cercanas a su entorno. El exministro del gobierno de Fernando de la Rúa y exsecretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires atravesaba un delicado estado de salud tras haber sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) .

La enfermedad le fue detectada hace más de un año y, desde entonces, había brindado diversas entrevistas en las que habló públicamente sobre su cuadro y el impacto de la ELA en su vida cotidiana. La noticia de su fallecimiento se conoció este 27 de febrero de 2026 en Madrid , ciudad donde residió en los últimos años.

Su fallecimiento generó repercusiones en distintos sectores de la cultura y la política , donde fue una figura reconocida por su impronta y su participación en debates públicos vinculados a la memoria histórica y la gestión cultural.

La dolencia avanzó de manera progresiva y afectó su movilidad y su voz , aunque no detuvo su actividad intelectual. En el último tiempo concedió entrevistas en las que habló abiertamente sobre el impacto físico y emocional de la enfermedad.

Dos meses antes de su muerte, compartió un testimonio crudo en la revista Seúl , en una columna titulada “Tener ELA es una mierda” , donde escribió: “El Darío de antes de la enfermedad ya murió”. Allí describió con dureza el deterioro que atravesó: “Caminás pésimo, la voz se te vuelve de borracho y comés con el riesgo de que se te caiga la baba” .

La trayectoria de Darío Lopérfido

Lopérfido desarrolló una extensa carrera en el ámbito cultural. Durante la presidencia de Fernando de la Rúa se desempeñó como secretario de Cultura de la Nación. En la Ciudad de Buenos Aires ocupó el cargo de ministro de Cultura y estuvo al frente del Teatro Colón, primero como director general y artístico y luego únicamente como director artístico tras asumir responsabilidades ministeriales.

En 2016, luego de meses de desgaste político y cuestionamientos, presentó su renuncia al entonces jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Parte de ese desgaste estuvo vinculado a declaraciones que generaron fuerte controversia en el ámbito político y cultural.

A lo largo de su carrera vivió en Berlín, Madrid y Nueva York, y continuó vinculado a proyectos culturales e intelectuales. Integró la Cátedra Vargas Llosa durante cinco años, mantuvo una columna en el programa de Cristina Pérez en Radio Rivadavia y el año pasado estrenó un ciclo de entrevistas.

Darío Lopérfido

La controversia por sus opiniones

Uno de los episodios más polémicos de su trayectoria ocurrió en 2016, cuando en un encuentro en Pinamar sostuvo: “En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos”. También afirmó que “ese número se arregló en una mesa”, en referencia a las cifras sostenidas por organismos de derechos humanos.

Sus declaraciones provocaron un amplio repudio. Referentes del área, encabezados por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuestionaron sus dichos y reclamaron explicaciones al entonces presidente Mauricio Macri, lo que profundizó el debate público.

Pese a las controversias, Lopérfido mantuvo hasta el final su perfil reaccionario y su vocación polemista. La ELA afectó su cuerpo, pero no apagó su participación en el debate cultural y político argentino.