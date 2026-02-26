Javier Milei ya promulgó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europa luego de la sanción del Senado

Apenas un par de horas después de la resolución de la Cámara Alta, el Presidente firmó el decreto para proclamar el tratado y la Argentina se convirtió en el primer país de la región en hacerlo.

+ Seguir en

La Argentina es el primer país del Mercosur en promulgar el acuerdo con la Unión Europea.

El presidente Javier Milei promulgó este jueves el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea , horas después de que el Senado aprobara el tratado . De esta manera, la Argentina se convirtió en el primer país de la región en proclamar la ley.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así lo confirmó el canciller Pablo Quirno en su cuenta de X. "Esta promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del Acuerdo Mercosur-Unión Europea ", señaló el ministro.

"La Argentina será próspera", concluyó Quirno en su mensaje. El objetivo de la administración libertaria es que las condiciones del tratado se apliquen lo más rápido posible en el comercio entre ambos bloques regionales.

Según entienden, este es un paso primordial para bajar los costos de importación y lograr así que miles de productos argentinos ingresen al mercado europeo. Así lo dio a entender el Gobierno luego de la sanción del Congreso, que fue festejada por los canales oficiales.

El Presidente @JMilei acaba de firmar el Decreto promulgando la Ley de aprobación del Acuerdo Mercosur-UE, siendo el primer país del Mercosur en promulgarla. Esta promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del Acuerdo Mercosur-Unión Europea.…

"Un paso fundamental para la inserción internacional y consolidar un marco de cooperación estratégica con uno de los principales bloques económicos del mundo”, celebró en X la Oficina del Presidente.

Para la Casa Rosada, el acuerdo, que se circunscriben en un contexto de las fuertes reformas económicas que impulsa Javier Milei, representa “una oportunidad para promover el desarrollo económico” y para "ampliar el acceso a los mercados”.

Tras el acuerdo, desde el Gobierno confían en que su implementación permitirá generar “condiciones favorables para la inversión” y, al mismo tiempo, fortalecerá “la competitividad de los sectores productivos” dentro de un marco de “reglas claras, previsibilidad y mayor integración”.

Quiénes son los ganadores y perdedores en Argentina del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

La iniciativa, aprobada esta tarde por el Congreso, busca destrabar una relación comercial históricamente trabada y establecer, de manera transitoria, una zona de libre comercio entre ambos bloques, mientras se completa el acuerdo de asociación definitivo.

Desde la óptica del oficialismo, el acuerdo representa un salto en la inserción internacional de la Argentina. Aseguran que permitirá un acceso preferencial a uno de los mercados más grandes y sofisticados del mundo, donde viven unas 450 millones.

Entre los cambios, afirman que permitirá una reducción progresiva de aranceles, reglas comunes para inversiones, servicios y compras públicas, y una señal política clara de alineamiento con las economías occidentales. En términos macroeconómicos, el Gobierno lo presenta como una herramienta para potenciar exportaciones, atraer inversión extranjera directa, abaratar insumos productivos y mejorar la competitividad sistémica.

CAMPO AGRO COSECHA TRIGO El acuerdo busca destrabar una relación comercial históricamente trabada. Depositphotos

Ganadores probables

1. Agroindustria exportadora

Quiénes: carne vacuna y aviar, arroz, maíz, pesca, frutas, miel, cítricos, biodiesel, economías regionales.

Por qué:

acceso ampliado y cuotas agrícolas,

reducción de aranceles y barreras sanitarias,

mercado europeo de alto poder adquisitivo.

Impacto político-económico: fortalecimiento del interior productivo y del lobby exportador alineado con el acuerdo.

2. Vino y alimentos premium

Quiénes: vitivinicultura y productos con indicación geográfica.

Por qué:

eliminación de aranceles,

reconocimiento de denominaciones y estándares.

Impacto: salto de posicionamiento internacional y mayor valor agregado regional.

3. Sectores que utilizan maquinaria e insumos importados

Quiénes: energía, minería, agroindustria, construcción industrial, tecnología aplicada.

Por qué: baja de costos de inversión.

Impacto: aumento de inversión y productividad.

4. Energía, minería y proyectos industriales complejos

Quiénes: GNL, petroquímica, metalurgia básica, procesamiento de minerales.

Por qué: transferencia tecnológica y financiamiento europeo.

Impacto: refuerzo del modelo extractivo-industrial con socios europeos.

5. Servicios basados en conocimiento

Quiénes: software, ingeniería, servicios profesionales.

Por qué: mayor facilidad para exportar servicios.

Impacto: crecimiento potencial si hay políticas locales consistentes.

6. Grandes empresas con escala internacional

Quiénes: multinacionales locales y grandes grupos exportadores.

Por qué: integración a cadenas globales y acceso a compras públicas europeas.

Perdedores probables o sectores bajo presión

1. Industria manufacturera orientada al mercado interno

Quiénes: metalmecánica liviana, electrónica básica, bienes de consumo industrial.

Por qué: competencia directa con industria europea más eficiente.

Riesgo político: sindicatos industriales y pymes urbanas.

2. Sector automotor (riesgo diferido)

Quiénes: terminales y autopartistas locales.

Por qué: apertura progresiva pese a plazos largos y salvaguardias.

Efecto esperado: reconfiguración productiva y posible concentración.

3. Pymes industriales sin escala exportadora

Quiénes: textiles técnicos, muebles, manufacturas livianas.

Por qué: competencia importada y baja capacidad de reconversión.

4. Sectores con alta protección histórica

Quiénes: calzado, indumentaria industrial, algunos rubros químicos y plásticos.

Riesgo: caída de márgenes, cierres o consolidación empresarial.

5. Empleo industrial urbano tradicional

No es un sector productivo, pero sí un actor social clave.

Efecto probable: tensiones laborales y transición forzada hacia otros sectores.

Sectores ambiguos