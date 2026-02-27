Los Rolling Stones niegan haber dado permiso para que su música suene en el documental sobre Melania Trump

Guns N' Roses, Grace Jones y los responsables del patrimonio de Prince rechazaron que su música se use en el documental sobre Melania Trump.

La banda negó haber dado su bendición para el uso de "Gimme Shelter" en el documental.

Una fuente cercana a Mick Jagger negó que haya dado permiso a los productores de Melania para utilizar una canción de los Rolling Stones en el documental sobre la esposa de Donald Trump .

El productor Marc Beckman dijo a principios de esta semana que el líder de la banda aprobó el uso de la canción, en contraste con Guns N' Roses , Grace Jones y los herederos de Prince , quienes se negaron.

Beckman le dijo al portal Variety que Jagger "estuvo realmente involucrado" y "dio su bendición", pero una fuente cercana al ícono del rock dijo que sentía que era necesario ser escéptico al portal The Guardian y negó dicha información afirmando que el productor estaba intentando promocionar su documental. El citado portal reveló que el acuerdo se realizó entre los productores y la compañía musical ABKCO , que posee los derechos del material de la banda anterior a 1971.

La película, que sigue a la Primera Dama Melania Trump en los 20 días previos a la toma de posesión del Presidente Donald Trump en enero de 2025, comienza en su resort Mar-a-Lago usando "Gimme Shelter" como banda sonora.

En la charla con Variety Beckman reconoció que varios artistas rechazaron el uso de su música en el documental. Guns N' Roses, Grace Jones y los responsables patrimonio de Prince se negaron a permitir que su música se utilizara en la película.

"Al parecer, no pudo superar el obstáculo político, a pesar de que la película no es política. Así que eso también fue decepcionante. Es decepcionante cuando la gente prioriza tanto la política, y eso ocurrió un poco con la película, sin duda", declaró el productor.

Por otro lado Jonny Greenwood de Radiohead y el director Paul Thomas Anderson pidieron que se eliminara su música de la película Phantom Thread, una solicitud que fue rechazada por el productor.

Los Stones también se han opuesto anteriormente al uso de su música en los mítines de Trump, junto con Guns N' Roses, Jones , el patrimonio de Prince, Foo Fighters, ABBA, Adele, Neil Young, Bruce Springsteen, Queen, REM, Jack White y Celine Dion.