Murió Teresa Anchorena, reconocida gestora cultural que fue clave en la preservación de patrimonio argentino







Con una extensa trayectoria, fue secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, directora del Centro Cultural Recoleta y del Fondo Nacional de las Artes.

Murió a los 78 años Teresa Anchorena.

La reconocida gestora cultural argentina Teresa Anchorena murió este jueves a los 78 años. Durante su extensa trayectoria, tuvo un rol fundamental en la promoción y la protección del patrimonio nacional. En diciembre de 2024 fue nombrada Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En aquel acto, se destacó su trabajo para conservar la identidad cultural argentina y sus esfuerzos por preservar el patrimonio arquitectónico del país.

Además de haber sido secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Enrique Olivera en los ‘90, fue legisladora, directora del Centro Cultural Recoleta y del Fondo Nacional de las Artes y asesora del presidente Raúl Alfonsín. Durante la presidencia de Mauricio Macri, fue nombrada al frente de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, cargo que ocupó hasta 2022. Cuando concluyó su gestión, asumió como asesora en el Teatro Colón bajo la dirección de Jorge Telerman.

Anchorena se formó en antropología y periodismo, luego se interiorizó en el mundo de las artes visuales y más adelante se inició en política. Finalmente terminó dedicándose a la preservación de patrimonio, el trabajo que realizó durante gran parte de su vida.

Desde el Fondo Nacional de las Artes despidieron a la prestigiosa gestora cultural con las siguientes palabras: "Tulio Andreussi Guzmán, Presidente del Fondo Nacional de las Artes, junto al Directorio y personal, despiden con mucho cariño a quien fuera su brillante Directora de Patrimonio y Artesanías. Con una trayectoria y pasión incomparables, se consagró hasta el último día con la vocación de sostener la identidad cultural de la Argentina".

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, lamentó su muerte y expresó: "Que pena grande enterarme de la partida de Teresa Anchorena, una figura relevante para el patrimonio, la historia, la cultura y el arte de nuestro país, miembro activa del directorio actual del Fondo Nacional de la Artes en el área de Patrimonio y Artesanías". En ese sentido, agregó: "Teresita fue una persona tan amorosa y educada en el trato personal como una continua promotora, soporte y apoyo de los artistas argentinos. Su legado y la confianza que depositó en nuestra gestión, nos quedarán marcados para siempre".