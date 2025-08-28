Violencia entre Independiente y Universidad de Chile: dieron de alta a los últimos heridos y ya no hay internados

A una semana de los hechos fueron dados de alta los últimos heridos. Los equipos de salud de los hospitales bonaerenses atendieron a más de 20 personas de las cuales dos, de nacionalidad chilena, requirieron una neurocirugía.

Un hincha de Independiente intenta golpear con un palo a un simátizante de la U de Chile.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que ya no quedan pacientes internados en hospitales de la red local a raíz del episodio de violencia ocurrido la semana pasada entre las barras de Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda durante un partido por Copa Sudamericana.

Los incidentes entre las facciones de ambos clubes, que incluyó el lanzamiento de palos, inodoros, butacas y una bomba de estruendo de parte de la parcialidad chilena y de golpes de puño y vejaciones por parte de los argentinos, tuvo como resultado una veintena de heridos que fueron trasladados a instituciones sanitarias de Fiorito, Presidente Perón y Eduardo Wilde.

Según informó el ministro Nicolás Kreplak, las víctimas presentaban diversos cuadros de complejidad, desde traumatismos leves hasta lesiones graves que comprometieron la vida de los afectados. Dos de ellos, de nacionalidad chilena, se encontraban en muy grave estado, "Fueron intervenidos neuroquirúrgicamente por un equipo de guardia en el Hospital Fiorito, ya se fueron de alta y avanzan en su recuperación extrahospitalaria" , contó.

El equipo de salud de los hospitales logró dar una respuesta rápida gracias a la presencia de trabajadores de guardia especializados y la infraestructura pública de los hospitales provinciales, que respondieron ante una situación extrema como la ocurrida el miércoles pasado por la noche en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini .

"Hoy estuve con su Director Ejecutivo, el Dr. Luis López, y a través de él le agradecí a todo el equipo de salud que nuevamente demostraron que la salud pública de la Provincia de Buenos Aires está a la altura de cada una de las circunstancias que se le presentan", expresó Kreplak.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nkreplak/status/1961153865639739648?s=46&partner=&hide_thread=false En la última semana, más de 20 personas fueron atendidas en los tres hospitales de Avellaneda después de los incidentes entre las facciones de Independiente y la U de Chile, durante un partido de Copa Sudamericana.



Dos de ellos, muy graves, de nacionalidad Chilena que fueron… pic.twitter.com/RICxosG0NK — Nicolás Kreplak (@nkreplak) August 28, 2025

“Frente a la violencia irracional, la salud pública respondió con humanidad, profesionalismo y compromiso. El sistema funcionó en red y salvó vidas”, señalaron desde el Ministerio. Los pacientes más leves fueron dados de alta en las horas posteriores al ingreso, mientras que quienes presentaban cuadros graves evolucionaron favorablemente durante los últimos días hasta recibir el alta médica definitiva.

A esta hora, Salud bonaerense confirmó que ya no quedan pacientes internados producto de los incidentes de aquella noche.

Fiscal de la causa Independiente: "Tenemos algunos casos de tentativa de homicidio"

En cuanto a la instancia judicial, este miércoles Mariano Zitto, el fiscal a cargo de la causa, brindó detalles de los hechos que ocurrieron en la cancha de Independiente en diálogo con DSports: "Tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. En lo inmediato son estas carátulas".

Además, describió que recibieron muchos videos de distintas redes que muestran cómo la situación se fue de las manos y pudo haber terminado en una tragedia mucho peor. "Una minoría opaca lo que debería ser un divertimiento para las familias", lamentó.

Y reconoció una falencia en el sistema de seguridad: "Noto una cierta falta de prevención. A partir de eso hubo una escalada. La parcialidad chilena ya había roto las cámaras, las escaleras, el bufet. Eso debería haber dado una alerta para el espectáculo deportivo antes de que comience".