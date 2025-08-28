Cómo acceder al "Voto Asistido" en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires







Enterate cómo podés acceder a la campaña “Voto Accesible” que facilitara el voto de las personas con discapacidad.

En las próximas elecciones se aplicará el protocolo del "Voto Seguro" enterate como podes acceder a estas facilidades para emitir tu voto.

El próximo 7 de septiembre los bonaerenses elegirán representantes para cargos provinciales y municipales. Con el objetivo de garantizar el derecho al voto de todas las personas, la Provincia de Buenos Aires implementará la campaña “Voto Accesible”, que incluye una serie de medidas pensadas para facilitar la participación de las personas con discapacidad.

Esta iniciativa asegura que cada votante pueda ingresar, permanecer y retirarse del lugar de votación sin dificultad, además de consultar si lo requiere, con información clara, sencilla y de forma accesible. Dentro de estas medidas se encuentra el Cuarto Oscuro Accesible (COA), un espacio presente en todos los establecimientos de votación que está acondicionado para que cualquier persona pueda ejercer su derecho al sufragio de manera cómoda, autónoma y segura.

Qué tienen a disposición las personas con discapacidad en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires Según la Resolución 156 del “Voto Asistido” de la Provincia de Buenos Aires, las personas con discapacidad podrán solicitar este próximo 7 de septiembre, apoyo durante el proceso electoral. Ese acompañamiento puede ser brindado por una persona de confianza, por la autoridad de mesa o por un perro guía o de asistencia. Además, se puede pedir prioridad para votar sin hacer fila, y no es obligatorio contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para acceder a estas facilidades.

Elecciones boletas 2 En la Provincia de Buenos habrá elecciones legislativas provinciales este próximo 7 de septiembre y elecciones legislativas nacionales el 26 de octubre LC

Por lo tanto, solo se requiere tener 16 años o más (en el caso de las y los migrantes, a partir de los 18 años), residir en la provincia de Buenos Aires, presentarse con el último DNI vigente y estar inscripto en el padrón electoral.

Qué se vota en las Elecciones en Provincia de Buenos Aires 2025 La Provincia de Buenos Aires acudirá a las urnas para renovar la mitad de la Legislatura local. El cuerpo total está compuesto por 92 legisladores. La mitad de ellos, es decir 46, llegarán a final de año con el mandato cumplido por lo que deberán revalidar sus bancas. Actualmente, el peronismo reunido en Unión por la Patria (UP) cuenta con 37 miembros. Si bien es la primera minoría, no le alcanza para imponer sus proyectos. Luego, La Libertad Avanza cuenta con 13 legisladores, el PRO con otros 13 y la UCR-Cambio Federal con 8 bancas y la UCR Acuerdo Cívico con 7. La Coalición Cívica junta 3 bancas y el Frente de Izquierda reúne a dos legisladores. Qué se renueva en la provincia de Buenos Aires En estos comicios, se renovarán 35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires; 69 bancas en la Legislatura bonaerense: 46 en Diputados y 23 en el Senado; concejales y consejeros escolares en los 135 municipios. Estas elecciones utilizarán el sistema tradicional de boleta partidaria o sábana, a diferencia de las elecciones nacionales, donde se usará por primera vez en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP).