Batalla campal en Mar del Plata: se reunieron para "farmear aura" y terminaron con botellazos y piedras

El episodio comenzó a circular con velocidad en las redes sociales. El grupo irrumpió en Plaza Mitre, donde se realizaba la competencia.

Un grupo de jóvenes atacó a un torneo de farmear aura.

Un encuentro de “farmear aura” que convocó a cientos de personas en Mar del Plata terminó con graves incidentes luego de que un grupo irrumpiera en el lugar y comenzara a arrojar piedras y botellas contra quienes participaban de la actividad.

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La convocatoria se realizó este lunes feriado en Plaza Mitre , en pleno centro de la ciudad balnearia, y reunió a niños, adolescentes y adultos interesados en participar de una tendencia que se popularizó durante los últimos meses a través de las redes sociales.

Durante buena parte de la jornada, el evento transcurrió sin inconvenientes. Los asistentes protagonizaron diferentes “batallas” en las que realizaron poses y movimientos con el objetivo simbólico de sumar puntos de “aura” , sin recurrir inicialmente a agresiones físicas o verbales.

Sin embargo, la situación cambió sobre el final del encuentro, cuando apareció un grupo que comenzó a atacar a las personas que permanecían en la plaza.

En cuestión de minutos, la actividad quedó interrumpida y se produjo una batalla campal . De acuerdo con las imágenes que posteriormente se viralizaron, durante los enfrentamientos volaron piedras y botellas entre distintos sectores.

Así fue el momento del ataque.

Los videos de los incidentes comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales y también fueron replicados por medios locales, donde quedó registrado el violento desenlace de la primera convocatoria presencial de estas características realizada en Mar del Plata.

Qué significa “farmear aura"

La expresión “farmear aura” surgió en las redes sociales y ganó popularidad principalmente entre los jóvenes hasta incorporarse también a situaciones de la vida cotidiana.

El concepto se utiliza para describir aquellas acciones mediante las cuales una persona suma o pierde imaginarios “puntos de aura”, relacionados con su carisma, seguridad, personalidad, presencia o estilo frente a los demás.

Para comprender su origen, el término puede dividirse en dos conceptos. “Farmear” proviene del inglés farm y adquirió un significado particular dentro del universo de los videojuegos.

En ese ámbito, la palabra describe la repetición de determinadas actividades para obtener recursos, experiencia, dinero u otros elementos que permiten progresar dentro de un juego.

El “aura”, por otra parte, funciona en esta tendencia como una puntuación ficticia destinada a medir la presencia o el carisma de alguien.

De esta forma, una persona puede “ganar aura” cuando protagoniza una situación que genera admiración, demuestra seguridad o realiza algo considerado atractivo por los demás. Por el contrario, puede perderla ante un momento incómodo, un error o una situación que la deje expuesta.

De allí surgió la combinación “farmear aura”, utilizada para referirse a las acciones destinadas a acumular esos puntos imaginarios de reconocimiento.

En las redes sociales, la dinámica suele aparecer acompañada por expresiones como “+1000 de aura” o “-5000 de aura”, con las que los usuarios asignan de manera humorística una determinada puntuación a comportamientos o situaciones.

La expresión también puede tener un sentido irónico. En algunos casos se utiliza para señalar que alguien realiza deliberadamente determinada acción para llamar la atención, proyectar una imagen o quedar bien frente a otras personas.

La tendencia dio el salto de las redes a Plaza Mitre con una convocatoria que inicialmente mantuvo su lógica lúdica, pero el encuentro terminó completamente desvirtuado por los incidentes y las agresiones con piedras y botellas.