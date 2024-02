Necesita trabajar para terminar su casa, pero lo rechazan por tener hipoacusia

Él no pone condiciones, quiere trabajar, pero le dan vuelta la cara cada vez que intenta dar un salto de calidad en su vida: “Me siento discriminado cuando pido trabajo, porque en cada visita explico que no escucho bien por mi condición, además de que mis audífonos no funcionan bien; al contar eso los empleadores me descartan y no me hablan más”, agregó angustiado.