Tragedia en Necochea: un adolescente de 15 años murió apuñalado en una pelea grabada por sus amigos







El joven murió tras ser acuchillado en la ingle durante una pelea callejera frente al Casino de Necochea. El agresor, de 17 años, fue detenido.

La muerte de Bautista Coronel reavivó el debate sobre la violencia entre adolescentes y la pasividad de quienes filman en lugar de intervenir. Captura

Un adolescente de 15 años murió en Necochea tras recibir una puñalada en la ingle durante una pelea callejera frente al Complejo Casino, en la zona costera de la ciudad bonaerense. El agresor, de 17 años, fue detenido por la Policía Bonaerense y quedó alojado en el Centro de Contención de Menores de Batán, a disposición de la Justicia.

El enfrentamiento ocurrió cerca de la medianoche del viernes, en un playón de estacionamiento sobre la Avenida 2, entre calles 91 y 93. La escena, grabada por otros jóvenes con sus celulares, muestra cómo los dos adolescentes comenzaron peleando a golpes de puño, hasta que ambos se armaron con objetos punzocortantes.

Necochea pelea El video de la pelea. X: @PolicialesON En las imágenes se observa que la pelea duró poco más de un minuto, mientras un grupo alentaba la riña sin intervenir. En medio del forcejeo, la víctima recibió una puñalada en la ingle que le provocó una grave hemorragia. Uno de los testigos incluso recogió el arma de Bautista cuando cayó al suelo y se la devolvió, sin que nadie intentara frenar el enfrentamiento.

El desesperado intento por salvarlo Un llamado al 911 alertó a la policía, que al llegar encontró al chico tendido en el suelo e inconsciente. Fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Municipal Emilio Ferreyra, donde ingresó al quirófano, pero murió horas después por un shock hipovolémico.

La víctima fue identificada como Bautista Coronel, un joven vecino de la zona costera. Según confirmaron fuentes médicas, la herida le seccionó la arteria aorta, provocándole una pérdida masiva de sangre imposible de revertir.

Necochea pelea (1) La Justicia investiga si hubo instigadores o cómplices en la pelea grabada y difundida en redes sociales. Durante el operativo policial, se secuestraron una remera ensangrentada, un cuchillo con mango de madera y un punzón casero, enterrados en la arena junto al murallón donde ocurrió la pelea. La fiscal Verónica Posse, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 del Fuero Penal Juvenil, investiga el caso bajo la carátula de “homicidio calificado por el uso de arma blanca”. La fiscal espera los resultados de la autopsia y los testimonios de quienes presenciaron la pelea, mientras analiza el video viral como prueba central para determinar si hubo instigadores o cómplices. Vecinos y comerciantes expresaron su preocupación por la reiteración de peleas entre jóvenes en la zona de la Villa Balnearia. “Se ven peleas cada sábado y nadie hace nada”, declaró un testigo al medio local Noticias de Necochea.

