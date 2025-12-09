De protagonizar "Stranger Things" al Lollapalooza Argentina 2026: quién es DJO y cuándo toca + Seguir en









Uno de los protagonistas de la popular serie de Netflix también es un destacado músico que tendrá su propio show en el festival Lollapalooza.

Joe Keery llega con su proyecto musical.

Joe Keery ya no es conocido por ser uno de los protagonistas de la serie de Netflix Stranger Things. Desde que la canción "End of Beginning" se viralizó y explotó en plataformas, su proyecto musical DJO viene sumando una ola de nuevos oyentes. Ahora, el actor y músico estadounidense llevará ese universo sonoro al Lollapalooza Argentina y además tendrá su propio sideshow.

En escena, Keery apuesta por un sonido que mezcla synth-pop, guitarras limpias y estética setentera, acompañado de visuales psicodélicos que ya han marcado su presencia en festivales de Estados Unidos. Es un planteamiento distante al personaje que lo hizo famoso, algo que los fans valoran como prueba de su identidad musical fuera de la ficción.

Keery inició su carrera musical como parte de la banda Post Animal, pero fue con DJO y con videos que se viralizaron en internet que terminó construyendo una comunidad propia de oyentes.

Embed - BBC Radio 1 on Instagram: "we SO wanna be back at that @djotime set watch on @bbciplayer | listen on @bbcsounds #Glastonbury #BBCGlasto" View this post on Instagram El éxito de "End of Beginning" El impulso que recibió el single se debe a varias tendencias en la red social. La primera surgió porque la letra da pie a publicar vídeos con los lugares más atractivos de Chicago o incluso para compartir imágenes de la serie The Bear, ambientada en la ciudad estadounidense. Posteriormente, muchos usuarios la utilizaron para expresar lo que harían si ganan la lotería. A estas alturas, ya se usa de muchas formas.

El actor es oriundo de Massachusetts. Tras graduarse en 2014, estuvo varios años en Chicago, donde formó parte de la banda Post Animal. Después de triunfar en Stranger Things se mudó a Los Ángeles, y en 2019 abandonó la banda. Actualmente vive en Nueva York y nunca ha dejado de hacer música, pues desde hace años mantiene su proyecto en solitario como DJO. Bajo este pseudónimo ha lanzado tres discos: "Twenty Twenty" (2019), "DECIDE" (2022) (al que pertenece "End of Beginning") y su más reciente trabajo "The Crux" de 2025.

DJO se estára presentando como parte de los sideshows del Lollapalooza el 11 de marzo en el Teatro Vorterix y el viernes 13 como parte del festival en el Hipodromo de San Isidro.