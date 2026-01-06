Neuquén: alerta sanitaria por dosis mortales de cocaína adulterada con un antiparasitario para animales

Se trata de cocaína “cortada” con Levamisol, un fármaco veterinario altamente tóxico para humanos, tras dos muertes y una internación en Neuquén.

Una investigación judicial en Neuquén confirmó la circulación de cocaína adulterada con un antiparasitario de uso veterinario , luego de que dos consumidores fallecieran y un tercero fuera internado con síntomas inusuales. Los análisis oficiales detectaron Levamisol en muestras incautadas durante allanamientos realizados en distintos puntos de venta de la ciudad.

El avance de la causa, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, arrojó un dato alarmante: parte de la droga secuestrada estaba “cortada” con Levamisol , un medicamento destinado a animales cuyo consumo en humanos puede resultar altamente tóxico. La sustancia fue hallada en cocaína incautada en uno de los cuatro allanamientos ordenados en el marco de la pesquisa.

Según la información oficial, los estudios fueron solicitados por la fiscal de Narcocriminalidad Silvia Moreira a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional. Los resultados confirmaron que la adulteración habría sido determinante en la intoxicación que derivó en dos muertes.

La investigación se inició el 16 de diciembre , cuando el Ministerio de Salud de la provincia emitió una alerta tras detectar tres casos de personas que habían consumido estupefacientes y presentaban síntomas atípicos para este tipo de droga. Los episodios involucraron a tres varones: dos fallecieron y el tercero debió ser hospitalizado.

Ante la gravedad del cuadro, el sistema de salud provincial activó una alerta sanitaria por la posible circulación de cocaína adulterada en Neuquén capital y zonas cercanas. Esa advertencia permitió acelerar medidas judiciales y sanitarias para intentar frenar la distribución de las dosis contaminadas.

levamisol El Levamisol suele usarse como “sustancia de corte” y puede provocar graves efectos tóxicos en el organismo.

Las tareas investigativas permitieron identificar cuatro puntos de venta distintos vinculados a los casos. Como resultado, se realizaron allanamientos en los barrios Toma 7 de Mayo y Almafuerte, lugares donde las víctimas habrían adquirido la droga.

En los operativos se secuestraron 85,1 gramos de clorhidrato de cocaína en una vivienda y otros 46 gramos en otro domicilio. En uno de esos puntos había comprado la sustancia el consumidor que sobrevivió a la intoxicación. Además, se incautaron 20 gramos de hongos alucinógenos, plantines y cogollos de cannabis, 600 mil pesos en efectivo, teléfonos celulares y una balanza.

Cuáles son los riesgos del Levamisol y continuidad de la causa

El Levamisol es un antihelmíntico veterinario que, por su aspecto similar a la cocaína, suele utilizarse como sustancia de corte. En humanos puede provocar efectos adversos severos, entre ellos vasculitis y otras complicaciones graves.

Una sustancia de corte es un compuesto que se agrega a una droga ilícita para adulterarla, generalmente para aumentar su volumen, imitar o potenciar efectos o mejorar su apariencia. Pueden ser diluyentes inertes, medicamentos con efectos propios o compuestos altamente peligrosos, lo que incrementa de forma significativa los riesgos para la salud del consumidor.

La investigación continúa en desarrollo para establecer responsabilidades, determinar el origen de la adulteración y precisar el alcance de la red de venta involucrada, tanto en la comercialización de estupefacientes como en la incorporación de sustancias potencialmente letales.