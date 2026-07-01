El AMBA seguirá bajo la ola polar: como estará el clima de cara al fin de semana + Agregar ámbito en









El SMN anticipa otra jornada con heladas, cielo mayormente despejado y una máxima que apenas alcanzará los 8 grados. El aire polar seguirá instalado sobre la región durante los próximos días.

El AMBA seguirá bajo la ola polar: como estará el clima de cara al fin de semana.

Tras un miércoles que dejó una de las jornadas más frías del año en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el jueves se presenta con condiciones similares. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan temperaturas mínimas de entre 2 y 4 grados bajo cero en distintos puntos de la región, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

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La intensa masa de aire polar instalada sobre el centro del país seguirá generando un ambiente muy frío, con heladas generalizadas y sensaciones térmicas aún más bajas.

Durante el resto del día, el cielo permanecerá mayormente despejado, aunque el alivio será escaso: la temperatura máxima llegará apenas a los 8 grados, por lo que el frío se mantendrá durante toda la jornada a pesar de la presencia del sol.

El SMN anticipa otra jornada con heladas y una máxima que apenas alcanzará los 8 grados. RTVE Cómo seguirá el clima de cara al fin de semana El aire polar continuará dominando las condiciones meteorológicas durante los próximos días. Para el viernes, el SMN prevé que las temperaturas mínimas sean incluso más bajas que las del miércoles, con nuevas heladas al amanecer, aunque durante la tarde se registrará una leve recuperación térmica y las máximas volverían a ubicarse en los dos dígitos.

De cara al fin de semana, los pronósticos indican que el frío persistirá, aunque con un paulatino ascenso de las temperaturas máximas. Las mañanas seguirán siendo muy frías, con heladas en algunos sectores, mientras que las tardes serán algo más templadas y sin probabilidades significativas de lluvias.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al frío durante las primeras horas del día y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, los grupos más vulnerables frente a las bajas temperaturas. Recomendaciones del SMN para una alerta amarilla por frío extremo Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana. Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

(caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.). Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

Evitá los cambios bruscos de temperatura .

. Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas .

y . Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

con un médico o dirigite al centro de salud más cercano. Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado .

. No fumes en ambientes cerrados.

en ambientes cerrados. Prestá especial atención a chicos, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

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