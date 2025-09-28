Agendalo en tu calendario: el feriado de octubre que probablemente no sabías que existía







Después de un mes sin feriados como septiembre, octubre llega con un gran alivio para muchos afortunados.

Llega octubre, un mes con más feriados que su antecesor.

Después de haber terminado septiembre, un mes que no destaca por sus feriados, la gente no ve la hora de volver a tener un feriado que achique su semana y le permita tomarse un merecido descanso, así sea un día de semana. Octubre, a diferencia de su antecesor, le brinda más posibilidades a las personas de tomarse un día libre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A nivel nacional se cuenta con el 12 de octubre, que es el día en el cuál se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y el mismo es uno trasladable. Por eso, si bien aún no se sabe lo que se hará con ese día no laborable, apareció la oportunidad para varios afortunados de poder contar con un asueto el miércoles 8 de octubre.

Feriados Descanso

A qué se debe el feriado el 8 de octubre de 2025 El miércoles 8 de octubre no será parte del calendario de feriados a nivel nacional, pero sí afectará a quienes vivan en San Andrés de Giles, ya que ese día se celebra el Día del Fundador del partido, el Padre Vicente Piñero.

Esto afectará a la Administración Pública y a los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y será optativo para la industria, el comercio y las restantes actividades. En caso de que sus empleadores se lo permitan, tendrán la oportunidad de gozar de un merecido descanso entre semana.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados