El 10 de octubre será feriado en todo el país y habrá un nuevo fin de semana largo







Este 10 de octubre será feriado en todo el país gracias a la aplicación del Decreto 614/2025 que permite mover los feriados trasladables que caen durante el fin de semana.

Fin de semana largo confirmado en octubre: el 10 será feriado en todo el país.

Octubre trae novedades en el calendario nacional de feriados por cambios que impulsó el Gobierno para modificarlos. A partir del decreto 614/2025 se busca hacer más flexible el uso de los feriados trasladables, en particular aquellos que caen durante el fin de semana. La medida impactará de lleno en feriados como el 12 de octubre que en la práctica será trasladado al viernes 10.

En efecto, la Jefatura de Gabinete adelantó la celebración para el viernes 10 de octubre con el objetivo de incentivar el movimiento turístico en un nuevo fin de semana largo, en un intento por fortalecer el sector del turismo, golpeado por la crisis económica que atraviesa el país. En concreto, el fin de semana del 11 y 12 se convertirá en fin de semana largo gracias al traslado del feriado del domingo al viernes.

Feriados de octubre: la modificación que introdujo el decreto 614/2025 A través del Decreto 614/2025, que se publicó en el Boletín Oficial del día 28 de agosto, el Poder Ejecutivo estableció que la Jefatura de Gabinete será el ente encargado de decidir el traslado de los feriados nacionales que son catalogados como trasladables cuando caigan sábado o domingo. Según la normativa, estas fechas podrán moverse al lunes inmediato o al viernes anterior, según lo establezca la entidad designada.

Calendario Empezá a planificar tu escapada para este fin de semana largo de octubre. FreePik.es

El cambio fijado no alcanza a los feriados que son inamovibles, los mismos van a seguir celebrándose en su fecha original a pesar del día de semana que caigan. El 12 de Octubre, en tanto y según la normativa vigente, será trasladado al viernes inmediato anterior.

Qué se conmemora el 12 de octubre Cada 12 de Octubre se conmemora en Argentina el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que desde el 2010 reemplazó a la antigua denominación "Día de la Raza". La fecha de celebración invita a reflexionar acerca de la historia cultural del continente americano y el cruce de culturas, específicamente el reconocimiento y el respeto que merecen los pueblos originarios que vivían en estas tierras antes de que se produjeran los procesos coloniales. Día del Respeto a la Diversidad Cultural.png La denominación de la fecha como Día del Respeto a la Diversidad Cultural busca desplegar una mirada crítica sobre la colonización. Entonces, el cambio de denominación también implica un cambio de perspectiva. Lo que se busca es dejar la glorificación a la figura de Cristóbal Colón por su arribo a América en el año 1492, para en su lugar, conectar culturalmente y mantener el diálo que valore la pluralidad de identidades. Al mismo tiempo, se busca establecer mirada crítica al legado colonizador capaz de abarcar el fenómeno en todas sus aristas. De esta manera el 12 de Octubre es una jornada especial para repensar el pasado y poder prestar atención a las demandas actuales de reconocimiento cultural presentes en nuestro país.

Temas Feriados

Argentina

Efemérides