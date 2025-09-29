El Gobierno decretó feriado el 30 de septiembre: a qué se debe y quienes podrán aprovecharlo







El Gobierno agregó el 30 de septiembre al calendario de feriados, una fecha que celebrará aniversarios fundacionales en municipios bonaerenses.

En Argentina, los feriados reflejan tradiciones, aniversarios y celebraciones locales que marcan la identidad de cada comunidad. El 30 de septiembre de 2025 suma una fecha especial al calendario y beneficiará a vecinos de distintos municipios bonaerenses.

La decisión del Gobierno se vincula con aniversarios fundacionales de dos partidos y conmemoraciones locales. Mientras algunos lo disfrutarán como un día libre, otros continuarán con sus rutinas habituales, ya que no se trata de un feriado nacional como lo será el 10 de octubre próximo

feriados de septiembre.jpg A diferencia de los feriados nacionales, estas jornadas libres no afectan al resto del país.

Por qué es feriado el miércoles 30 de septiembre de 2025 El miércoles 30 de septiembre de 2025 será feriado en varios municipios de la provincia de Buenos Aires, debido a la celebración de los aniversarios fundacionales de Rivadavia y Almirante Brown, según el calendario oficial actualizado de la provincia..

Este tipo de feriados, denominados locales, aplican únicamente a los habitantes de las jurisdicciones que conmemoran su fecha histórica. En el caso de Rivadavia y Almirante Brown, se trata de recordar la fundación de sus ciudades y reforzar el sentido de pertenencia de la comunidad.

Comercios, bancos y organismos públicos en esas localidades suelen suspender actividades, mientras que en otras regiones el día laboral transcurre con normalidad. Es un reconocimiento a la historia local y una pausa que solo algunos podrán disfrutar. Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

