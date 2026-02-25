A 248 años del nacimiento de José de San Martín: vida, obra y legado del Padre de la Patria

Nacido en Yapeyú en 1778, fue oficial del ejército español, creó los Granaderos a Caballo, cruzó la Cordillera de los Andes, liberó Chile y proclamó la independencia en Perú.

El 25 de febrero de 1778 nació José de San Martín , en Yapeyú , actual provincia de Corrientes, una de las figuras centrales de la independencia de América del Sur .

A 248 años de aquel día, la fecha recuerda al hombre que, después de formarse como oficial en el ejército español, regresó al Río de la Plata para ponerse al servicio de su tierra: organizó el Regimiento de Granaderos a Caballo , creó el Ejército de los Andes, encabezó la campaña que aseguró la libertad de Chile y proclamó en Lima, en 1821, el nacimiento de Perú como nación soberana.

También fue un padre atento, político y, en sus últimos años, alguien que eligió el exilio y el silencio antes que la división entre compatriotas. A continuación, conocé su historia.

José Francisco de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, entonces uno de los pueblos que integraban las antiguas misiones guaraníticas. La región había sido reorganizada pocos años antes, después de la expulsión de los jesuitas dispuesta por el rey Carlos III en 1767.

Hijo de Juan de San Martín , quien ejercía como teniente gobernador del departamento, y de Gregoria Matorras , oriunda de Paredes de Nava, ambos en la provincia de Palencia, fue el menor de cinco hermanos varones.

En 1781 la familia se trasladó a Buenos Aires y, dos años más tarde, emprendieron viaje a España a bordo de la fragata Santa Balbina.

Instalados primero en Madrid y luego en Málaga, cursó estudios elementales antes de ingresar, en 1789, como cadete al Regimiento de Murcia. Así, desde muy joven conoció la disciplina, el rigor de la jerarquía y el peso de la responsabilidad. Combatió en el norte de África contra fuerzas moras y luego participó en campañas en Europa, enfrentando a franceses, ingleses y portugueses.

Su desempeño en acciones como el combate de Arjonilla y, sobre todo, en la batalla de Bailén, donde las tropas españolas derrotaron a los ejércitos napoleónicos, le valió el ascenso a teniente coronel y una medalla de oro. Había intervenido en más de 30 acciones militares antes de cumplir los 34 años.

Pero, paralelamente, comenzaba a gestarse otra emoción. En Cádiz y otros centros de fuerzas armadas, tuvo contacto con oficiales americanos que analizaban los movimientos revolucionarios iniciados en Caracas y Buenos Aires.

Años más tarde recordaría que, al conocer aquellas noticias, decidió regresar “a su país nativo” para ofrecer sus servicios. En 1811 solicitó el retiro del ejército español, viajó a Londres y, finalmente, se embarcó rumbo al Río de la Plata.

san martin1

El regreso a Buenos Aires y la creación de los Granaderos a Caballo

El 9 de marzo de 1812, San Martín desembarcó en Buenos Aires junto a otros oficiales rioplatenses. El gobierno revolucionario le encomendó una tarea concreta: organizar un cuerpo de caballería de élite. Así nació el Regimiento de Granaderos a Caballo.

El coronel no solo formó soldados, sino que impuso un reglamento estricto, códigos de honor y un modelo de conducta que exigía tanto en el campo de batalla como en la vida privada. Además, el entrenamiento constante y la selección más que rigurosa. El objetivo era contar con una fuerza capaz de enfrentar a los realistas en igualdad de condiciones.

sanmartin

El momento decisivo llegó el 3 de febrero de 1813, en la batalla de San Lorenzo, cerca de la ciudad santafesina de Rosario. Al frente de 120 granaderos, derrotó en menos de 15 minutos a más de 250 soldados de la Corona española que habían desembarcado en Montevideo. Durante la acción, su caballo cayó herido y lo aprisionó bajo su peso, aunque fue rescatado por sus hombres en medio del fuego enemigo.

Poco después fue enviado para tomar la dirección del Ejército del Norte, tras de las derrotas sufridas en el Alto Perú y el relevo de Manuel Belgrano. Allí comprendió que insistir por esa vía significaba un desgaste constante sin resultados definitivos, ya que, según su planteo, la frontera podía resistir, pero no quebrar el poder del virreinato.

En el plano personal, en 1812 contrajo matrimonio con Remedios de Escalada, con quien tendría a su única hija, Mercedes. A medida que su figura crecía en el ámbito militar, también comenzaban las tensiones políticas y las críticas.

remedios

El Plan Continental: la estrategia que liberó a medio continente

Designado gobernador de Cuyo en 1814, San Martín encontró el escenario ideal para desarrollar su proyecto. Desde Mendoza organizó el Ejército de los Andes, al tiempo que administraba la provincia y movilizaba recursos humanos y económicos para la campaña.

Mientras, el Ejército del Norte y la defensa de la frontera con el Alto Perú quedarían a cargo de Martín Miguel de Güemes y sus milicias gauchas.

La sociedad se involucró de manera activa, donando ganado, telas, metales y trabajo. El campamento de El Plumerillo se transformó en el epicentro de su plan: cruzar la cordillera, liberar Chile y desde allí atacar el corazón del poder realista en Lima por vía marítima, a través del Océano Pacífico.

san martin2

En enero de 1817 comenzó el cruce de los Andes, y después de atravesar pasos de más de 4.000 metros de altura, las fuerzas patriotas vencieron en Chacabuco el 12 de febrero. Un año después, luego del revés de Cancha Rayada, la victoria de Maipú consolidó definitivamente la independencia chilena. San Martín rechazó honores políticos y respaldó la designación de Bernardo O’Higgins como director supremo.

Desde el país vecino organizó la expedición al Perú. La flota zarpó en agosto de 1820 y desembarcó en Paracas. Luego de una campaña compleja y negociaciones políticas delicadas, ingresó en Lima en julio de 1821 y proclamó la independencia el día 28.

Como Protector del Perú abolió tributos que pagaban los indígenas, decretó la libertad de vientres, creó instituciones educativas y culturales, y sentó las bases del nuevo Estado, incluyendo la creación de su bandera y el himno.

Sin embargo, la guerra no estaba completamente definida. En 1822 se entrevistó en Guayaquil con Simón Bolívar y, ante la imposibilidad de un mando compartido y priorizando la unidad de la causa, optó por retirarse. Fue, para muchos historiadores, una decisión que selló su grandeza, ya que prefirió dar un paso al costado antes que alimentar divisiones.

san martin peru

El exilio en Europa y sus últimos días en Boulogne-sur-Mer

De regreso en el Río de la Plata, el clima político era complicado. La muerte de su esposa en 1823 y las luchas internas aceleraron su decisión de marcharse. En 1824 partió hacia Europa con su hija Mercedes, con la intención, según escribió en ese entonces, de regresar pronto. No sería así.

Vivió en Londres, Bruselas y finalmente en Francia. En 1828 intentó volver, pero al enterarse del levantamiento encabezado por Juan Lavalle y el fusilamiento de Manuel Dorrego, resolvió no desembarcar para evitar estar envuelto en una guerra civil, fiel a su principio de no derramar sangre criolla.

Durante su exilio, ofreció sus servicios ante el bloqueo francés al Río de la Plata y defendió la soberanía frente a las intervenciones extranjeras. "Usted sabe que yo no pertenezco a ningún partido; me equivoco, yo soy del Partido Americano", escribió a su amigo Tomás Guido, dejando en claro que su lealtad estaba por encima de banderías internas.

jose de san martin

En 1848 se trasladó a Boulogne-sur-Mer. Allí, acompañado por su hija, su yerno Mariano Balcarce y sus nietas, pasó sus últimos años. Y, el 17 de agosto de 1850, murió a 72 años.

Sus restos fueron repatriados en 1880 y hoy descansan en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, custodiados por los Granaderos a Caballo que él mismo creó.