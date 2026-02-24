¿Por qué celebramos el Día del Mecánico el 24 de febrero?

Estos profesionales garantizan el funcionamiento de vehículos, transporte público y maquinaria pesada, siendo pilares para la seguridad vial y la innovación en la industria.

La fecha es una jornada no laborable y paga para los trabajadores del rubro.

Cada 24 de febrero , se celebra el Día del Mecánico Automotor en Argentina, una fecha que reconoce el labor de quienes mantienen y aseguran el funcionamiento de autos , camiones, transporte público y maquinaria pesada.

Además, refleja la importancia del gremio en la historia laboral de la nación y su contribución al desarrollo de la industria automotriz. A continuación, conocé los detalles.

El Día del Mecánico Automotor se estableció oficialmente en 1947 por iniciativa de Adolfo García , entonces secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) .

La fecha elegida, el 24 de febrero, coincide con las elecciones presidenciales de 1946 que llevaron a Juan Domingo Perón a la Casa Rosada, marcando un fortalecimiento de los derechos laborales y la organización gremial en Argentina.

La propuesta buscaba reconocer la dedicación de quienes, con esfuerzo diario, aseguraban el funcionamiento de los vehículos y la continuidad de la economía . Desde entonces, este día se convirtió en una jornada no laborable y paga para los mecánicos.

La evolución del mecánico al técnico automotriz

Con el paso del tiempo, la figura del mecánico tradicional se transformó en la del técnico automotriz. Hoy, los vehículos integran sistemas tecnológicos, sensores y motores híbridos o eléctricos que requieren conocimientos avanzados de computación, programación y diagnóstico digital.

Es por eso que no solo reparan motores, frenos o suspensiones, como muchas personas creen, sino que también analizan redes de inyección electrónica, controlan emisiones, gestionan software de control del vehículo y realizan mantenimientos integrales más complejos.

Esta evolución implica que los profesionales del rubro deban actualizarse constantemente y participar en capacitaciones especializadas.

Cuáles son las tareas de un mecánico

El trabajo de un mecánico abarca múltiples funciones esenciales para garantizar que los vehículos funcionen de manera segura y eficiente.

Entre sus responsabilidades está el diagnóstico de fallas en motores de combustión interna (nafta y diésel), mantenimiento preventivo, reparación de sistemas mecánicos y electrónicos, desmontaje y ensamblaje de piezas, y análisis de componentes vinculados a la generación y transmisión de movimiento.

Además, aseguran la seguridad de conductores y pasajeros, trabajan en transporte urbano, camiones de carga, maquinaria agrícola e industrial, y participan en la adaptación de unidades a nuevas tecnologías.