La Ciudad retiró más de 100 puestos de diarios y flores en desuso para ordenar el espacio público

El Gobierno porteño puso en marcha un plan para ordenar el espacio público. Hasta el momento, se retiraron más de un centenar de puestos en CABA, permitiendo liberar espacio en veredas y mejorando el orden e higiene de las calles.

El Gobierno de la Ciudad retiró 115 puestos de diarios y de flores que permanecían abandonados en la calle con el objetivo de ordenar el espacio público.

"Nuestro compromiso con los vecinos es recuperar el espacio público. Un puesto sin mantenimiento y sin actividad genera suciedad, degrada el entorno y obstruye la circulación", afirmó el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.

En la Ciudad existen 1.138 puestos en la vía pública, de los cuales 940 son de diarios y 371 de flores. Desde el inicio de la gestión actual , se decidió avanzar con el ordenamiento de aquellos puestos que se encontraran en estado de abandono o no estuvieran habilitados con permiso.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 17.25.49 (1) De esta manera, las cuadrillas quitaron 36 mobiliarios en 2024, 71 en 2025 y 8 en lo que va de 2026. La administración revisa otros casos y analiza nuevos retiros si los titulares no regularizan su situación.

Cuándo se retira un puesto en desuso El criterio definido por la Ciudad para el retiro de los puestos es la inactividad prolongada comprobada. Antes de realizar el operativo para removerlo, se les pide presentar el permiso a los dueños de los puestos en desuso. Por otro lado, se realiza un seguimiento de su funcionamiento: inspectores hacen visitas presenciales periódicas para constatar si el puesto se encuentra abierto o continúa cerrado.

En el caso de que el puesto esté definitivamente cerrado, pero cuente con permiso vigente, se evalúa la baja y, si corresponde, se quita de la vía pública. Si se acredita que el puesto está cerrado de manera permanente y además no cuenta con el permiso, directamente se avanza en su retiro. De esta manera, los puestos de diarios y de flores que se retiran de la vía pública son llevados a un depósito del Gobierno de la Ciudad en el barrio de La Boca. Los mismos se guardan durante dos meses y, si no se presenta quien haya pagado la multa para retirarlo, se envían a su disposición final.