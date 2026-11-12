Cómo es Walhalla, el pueblo de Australia en el que encontraron al joven de 17 años y por qué lo desorientó

Tras seis días de búsqueda en una zona boscosa, un helicóptero policial localizó con vida a William, un adolescente que se había perdido durante una excursión.

Con menos de 20 habitantes permanentes en la actualidad, la localidad supo albergar a miles de trabajadores durante de la mineria.

Un operativo de rescate que mantuvo en vilo al estado de Victoria, en Australia , concluyó este jueves 12 de noviembre tras el hallazgo con vida de William . El adolescente de 17 años con autismo permaneció extraviado durante seis días en una región montañosa y fue localizado desde el aire por la tripulación de un helicóptero policial.

El joven descansaba sobre una roca plana junto a un arroyo, en un sector boscoso de muy difícil acceso situado en las inmediaciones de Walhalla, a unos 185 kilómetros al este de Melbourne .

El terreno se convirtió en una trampa perfecta para William. La vegetación extremadamente tupida, las pendientes abruptas y las gargantas profundas formaron un laberinto natural que le impidió reconocer referencias visuales. A este escenario geográfico tan hostil se sumó su diagnóstico de autismo, lo que terminó desorientándolo al punto de dejarlo varado a apenas dos kilómetros del campamento original.

El rastrillaje demandó casi una semana de trabajo ininterrumpido y movilizó a más de 100 personas entre efectivos policiales, voluntarios, unidades caninas y equipos especializados de rescate en montaña.

La pista decisiva surgió cuando los tripulantes de la aeronave detectaron una caja de pesca entre los matorrales de la zona de Cowwarr. Al acercar la cámara térmica y óptica, divisaron al joven recostado junto al curso de agua, sin camiseta, con quemaduras solares y cubierto con toallas a modo de abrigo.

Según detalló el inspector interino Jason Benbow, al escuchar el ruido de las hélices, William despertó e hizo un gesto de pulgar arriba hacia los rescatistas, quienes lograron izarlo mediante un cabrestante para ponerlo a salvo.

Posteriormente, se reencontró con su madre, Elizabeth, en el puesto de comando antes de ser trasladado en helicóptero a un hospital para controles preventivos. Las temperaturas templadas propias de la primavera australiana, la escasa lluvia y el hecho de haberse mantenido cerca de una fuente de agua resultaron factores determinantes para su supervivencia.

Así es Walhalla, el pueblo minero

El escenario donde ocurrió el extravío es uno de los puntos históricos más singulares y aislados de Australia. Situado al final de una carretera estrecha y sinuosa entre montañas cubiertas de eucaliptos, Walhalla cuenta hoy con menos de 20 residentes permanentes.

Su condición geográfica y demográfica llevó a que recién en diciembre de 1998 fuera conectado a la red eléctrica nacional, convirtiéndose en la última localidad del país en acceder a ese servicio.

Sin embargo, este pequeño poblado rodeado de picos escarpados vivió una época de esplendor absoluto a partir de 1862, cuando el descubrimiento de un enorme arrecife de oro desató la fiebre minera en Victoria. Durante su apogeo, llegó a albergar a más de 4000 habitantes y produjo una cantidad de metal precioso equivalente a unos 950 millones de dólares actuales, riqueza que financió gran parte de los edificios monumentales de Melbourne.

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En la actualidad, Walhalla funciona como un destino turístico patrimonial conservado entre el bosque, donde los visitantes pueden recorrer sus principales atractivos históricos: