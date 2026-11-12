Rescatan en Australia a un adolescente de 17 años luego de estar desaparecido 6 días en una zona de montaña + Agregar ámbito en









Se trata de William, quien fue visto desde un helicóptero tras extraviarse en una zona de matorrales. Su familia aseguró que se encuentra en buen estado de salud y sin heridas.

William tiene 17 años y se había perdido luego de acampar con un amigo en una zona de matorrales. Captura

Un adolescente de 17 años fue encontrado con vida en Australia, luego de permanecer desaparecido por seis días. Se había perdido en una densa zona de matorrales el viernes pasado mientras acampaba con un amigo a unos 180 kilómetros de la ciudad de Melbourne.

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Se trató de William, un joven cuyo apellido no fue revelado, y quien se vio expuesto a temperaturas extremadamente bajas durante las noches. Esto había generado preocupación entre las autoridades, quienes desplegaron un operativo con perros policía, buzos y helicópteros para poder encontrarlo.

Un adolescente fue rescatado en Australia: estuvo seis días desaparecido William fue localizado este jueves por la mañana y se reunió con su familia, quienes expresaron que no sufrió heridas durante su exposición a la intemperie. Los rescatistas lo llevaron a un lugar seguro y le brindaron comida antes de llevarlo al hospital para realizarle el chequeo de salud correspondiente.

Al ser visualizado desde el aire, se lo vio con envuelto en una manta y enrojecido por el sol, mientras yacía acostado sobre una roca. Una vez que vio a sus rescatadores, los saludó con una gran sonrisa de alivio.

Local police along with specialist police support units continue to search for missing Latrobe Valley teen, William, after he went missing while camping in Walhalla East Friday afternoon. pic.twitter.com/F0cLD05Oz5 — Victoria Police (@VictoriaPolice) November 9, 2026 Su madre Elizabeth Barkley declaró a los periodistas que el adolescente solo tenía "unos pocos rasguños" y que parecía estar en buena forma. "Está bien, todo parece estar bien, goza de perfecta salud. Se quedó quieto en un sitio esperando a ser rescatado y estoy contentísima de que esté vivo", sostuvo la mujer citada por la BBC.

Por otro lado, el inspector interino de la policía de Victoria, Jason Benbow, declaró sobre este tipo de extravíos: "No ocurre siempre. Estoy seguro de que pronto tendrá una historia que contarnos, y estamos muy interesados en escucharla". Desde la policía de Victoria declararon que este tipo de extravíos no ocurren siempre y que esperan poder hablar con el joven pronto. News AU Murió en Australia un jugador cordobés y la familia organiza una campaña solidaria para la repatriación Un profundo pesar atraviesa a la comunidad de barrio Urca y al ámbito del rugby cordobés tras confirmarse el fallecimiento de Fernando “Nano” Villarnovo en Australia. El joven de 34 años, formado deportivamente en el club La Tablada, residía en la localidad de Karratha, donde se había establecido en busca de nuevos horizontes laborales. La distancia representa hoy un enorme obstáculo logístico y económico para sus seres queridos. Por esa razón, su círculo más cercano lanzó una campaña para financiar el viaje de su padre y su hermana a Australia, además de solventar los trámites de traslado requeridos. Nano siempre estuvo ligado a las canchas del club La Tablada. Desde las categorías infantiles hasta su consolidación en el plantel de Primera División, el exjugador dejó una huella entre compañeros de equipo y entrenadores.

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