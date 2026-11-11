CABA comenzó a normalizar el tránsito tras la visita de León XIV: qué calles permanecen cerradas + Agregar ámbito en









El Gobierno porteño informó el levantamiento de los cortes de calles en algunas zonas de la Ciudad que habían sido cerrados al tránsito.

La Ciudad vuelve poco a poco a su ritmo habitual de tránsito. Prensa GCBA

Finalizada la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno porteño comenzó a liberar los cortes de tránsito dispuesto por el operativo de desarme del escenario y de las estructuras armadas en los barrios de Recoleta y Palermo que se emplazaron para las dos misas que se llevaron a cabo en el Monumento de los españoles.

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La administración de Jorge Macri informó este mediodía que comenzó a normalizarse la circulación de los vehículos y el tránsito peatonal por aquellas zonas en las que, en los últimos días y por la visita del Sumo Pontífice, se ordenaron restricciones al acceso.

Anoche, tras el encuentro con los jóvenes del papa León XIV, comenzó el operativo de desarme del escenario ubicado en el Monumento de los españoles. Se comenzaron a desmontar los caños que dieron forma a las estructuras que sostuvieron las pantallas, se levantaron los puestos sanitarios, se retiraron vallas y se movieron baños químicos, entre otros trabajos.

Calles reabiertas y zonas cerradas Desde la Ciudad comunicaron además que el perímetro de seguridad dispuesto en las inmediaciones de la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, donde residió temporalmente el papa León XIV durante su paso por Buenos Aires, ya fue reabierto y la circulación se encuentra normalizada.

En Palermo, el cierre perimetral fue levantado. Y se habilitó el acceso a las cocheras ubicadas sobre Avenida del Libertador, entre Olleros y Ortega y Gasset. Sin embargo, por el movimiento de camiones y maquinaria se mantienen cierres en calles transversales a Libertador.

Por el momento continúan cerrados los accesos al perímetro de Avenida Del Libertador entre Olleros y República de la India, como también a la zona circundante entre Avenida Sarmiento, Avenida Santa Fe y Avenida Figueroa Alcorta. Ezeiza retomó las operaciones tras la partida del Papa El aeropuerto internacional de Ezeiza retomó este miércoles su operación plena, luego de las restricciones aplicadas en los últimos días por obras de renovación en su pista principal y de una suspensión parcial del espacio aéreo dispuesta esta tarde por la partida del papa León XIV rumbo a Lima, donde continúa su gira por Sudamérica. La terminal había comenzado a operar con limitaciones el pasado 25 de octubre, debido a los trabajos de reacondicionamiento de la pista principal. El primer vuelo en despegar tras la reapertura fue un servicio de JetSMART con destino a El Calafate, que partió a las 4 de la madrugada. Sin embargo, la actividad volvió a interrumpirse parcialmente entre las 13 y las 15 por razones de seguridad, en el marco del operativo dispuesto por la salida del Sumo Pontífice del país. Una vez finalizada esa ventana, se normalizaron los despegues y aterrizajes y el aeropuerto recuperó su funcionamiento habitual.