Jorge Macri negocia el recambio de autoridades en el Instituto Electoral mientras gana fuerza el plan para no desdoblar

El jefe de Gobierno envió el pliego de su candidato a director titular, junto con el nombre propuesto por el peronismo para el cargo de adjunto. Dudas sobre la posición que tomará La Libertad Avanza.

Jorge Macri envió a la Legislatura porteña el pliego para cubrir el cargo del director del Instituto de Gestión Electoral (IGE) . El salto a Nación de Adrián Hugo González lo obligó a negociar con el peronismo, que transitoriamente se había quedado con la silla del organismo hasta la reciente renuncia de Tomás Aguerre, un politólogo cercano a La Cámpora. En paralelo, gana fuerza el plan para votar en paralelo a las presidenciales.

Luego de debatir y dictaminar los pliegos del Fiscal General, los jueces del Fuero Laboral, la Defensoría del Pueblo y el Ente Regulador de Servicios Públicos, cuyos postulantes lograron el visto bueno del recinto, este jueves la Junta de Ética y Acuerdos del Palacio de la calle Perú se dará cita una vez más para abordar la conformación de otro organismo central para la política local.

La salida de González, funcionario cercano a Diego Santilli, se produjo a principios de septiembre. El jefe de Gabinete de la Nación lo llamó para que vuelva al Correo Argentino, empresa en la que se había desempeñado dentro del área de Servicios Electorales, pero en este caso como presidente en reemplazo de Camilo Baldini.

El salto a Nación del extitular del IGE, un nuevo pase luego del traspaso de Juan Bautista Mahiques a Justicia, generó movimientos dentro del instituto. Aguerre, dirigente cercano al senador y presidente del PJ porteño, Mariano Recalde, se movió hacia arriba, dejó el cargo de adjunto y quedó transitoriamente como director titular.

En la antesala de los preparativos de un año electoral en el que el PRO se jugará por primera vez la continuidad o no en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo activó las negociaciones con la oposición para volver a tomar las riendas del IGE y poner a un funcionario propio que se encargará de administrar el proceso electoral y que, a su vez, deberá definir la modalidad de votación, es decir, si incorporan la Boleta Única Electrónica tal como ocurrió en 2025 y que se realizó mediante una licitación pública millonaria.

La llegada de Aguerre a la dirección del IGE le presentó un problema a Macri. El flamante titular había quedado habilitado para conducir al organismo hasta el vencimiento de su mandato en 2029.

Así las cosas, el mandatario porteño se vio forzado a sentarse a la mesa con el PJ para pedir la salida del funcionario y arribar a un acuerdo que le permita poner a una persona de su confianza. La renuncia del politólogo confirmó el entendimiento: al quedar vacantes ambos puestos, el jefe de Gobierno quedó habilitado a enviar los dos pliegos.

Jorge Macri acuerda con el peronismo para nombrar autoridades en el IGE

En diálogos subterráneos, el macrismo acercó posiciones con el peronismo porteño, que como principal fuerza de la Legislatura porteña busca asegurarse uno de los dos lugares en juego, y envió los pliegos de los dos postulantes: Aguerre volverá a ocupar la silla de adjunto, mientras que para el cargo de titular de IGE el jefe de Gobierno apura la designación de Federico Fahey Duarte.

Fahey Duarte, el nombre propuesto por Macri, tiene un antecedente al frente del IGE. Asumió el cargo de director en julio del 2023 tras la sorpresiva salida de Ezio Emiliozzi en medio de cuestionamientos por el voto electrónico y se desempeñó como titular del IGE hasta abril del 2024, abarcando así los últimos meses de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y el inicio del mandato de Jorge Macri, por lo que tuvo bajo su ala la gestión de la elección que llevó al actual jefe de Gobierno a la silla de Uspallata.

Federico Fahey Duarte.

Pese a dejar su lugar de director, no se alejó del IGE sino que en mayo del 2024 asumió como Gerente Operativo de Administración de Procesos Electorales, lugar que ocupó hasta el 6 de noviembre de este año, según se informa en el pliego que Macri envió a la Legislatura porteña.

Fuentes parlamentarias del bloque peronista confirmaron a Ámbito que hay un principio de acuerdo con el oficialismo para votar ambos nombres en conjunto, siempre y cuando logren avanzar sin impugnaciones la audiencia pública que deberá convocarse para cumplir con lo que estipula la ley.

Sin embargo, por estas horas no está garantizado el apoyo de La Libertad Avanza (LLA). "Veremos mañana qué postura revelan", confesó un legislador.

En las últimas negociaciones, el bloque de Pilar Ramírez hizo pesar el número de integrantes -actual segunda fuerza del Palacio- para imponer nombres en el Ente Regulador y en la Defensoría del Pueblo.

Además, a cambio de brindar apoyo al pliego del fiscal Martín López Zavaleta y de apoyar, por caso, la ampliación del Presupuesto 2026 o la emisión de deuda para pago a proveedores, se garantizó los votos para la adhesión al RIGI, la creación del RIMI CABA y las sanciones de leyes como el Silencio Positivo, Libertad Comercial, reforma de la VTV y del sistema de scoring para licencias de conducir.

La bancada que lidera Ramírez intenta usufructuar su lugar de segunda fuerza en el Poder Legislativo para hacer avanzar la agenda desregulatoria que propone Javier Milei. Y la debilidad parlamentaria en la que se encuentra el PRO genera las condiciones para dar forma a ese escenario.

En el oficialismo son consciente de las aguas legislativa en la que deben nadar y de los problemas a los que se enfrentarían sin los votos violetas. Incluso cuentan con ellos para lograr la aprobación del Presupuesto 2027, a sabiendas que el peronismo no acompañará.

El calendario electoral de 2027 como telón de fondo

La discusión por la designación de Fahey Duarte se da en el marco de las dudas sobre el calendario electoral para el 2027. Fuentes gubernamentales aseguran que el jefe de Gobierno apunta a no repetir el error de mayo del 2025, cuando desdobló y perdió ante LLA, y que el objetivo sería acoplarse a las elecciones presidenciales.

El acercamiento entre Macri y los hermanos Javier y Karina Milei, tanto en privado como en público -afianzado durante los últimos días en el marco de las actividades realizadas por el papa León XIV-, es reflejo de las intenciones del mandatario porteño de dejar abierta la puerta a una alianza con LLA.

En el Gobierno porteño aseguran que aún hay tiempo para negociar, pero tienen en claro que el objetivo es la reelección y para ello necesitan de los violetas si quieren vencer al peronismo. La ecuación cierra si el jefe capitalino convoca a las elecciones locales en paralelo a las presidenciales en las que Javier Milei se jugará el todo por el todo.

Si bien aún hay tiempo, la ley electoral porteña exige al mandatario que convoque a elecciones con 180 días de anticipación. Los comicios legislativos de mayo del 2025 fueron calendarizados en diciembre del 2024.

El tiempo apremiaría si, en su defecto, Macri opta por despegarse. Pero la buena relación y la coincidencia entre las agendas de ambos mandatarios marcan la pauta de que, al menos por el momento, no habrá despegue y que la definición se estirará hasta el año próximo. Por lo pronto, la mira del oficialismo local está puesta en la sanción del Presupuesto.