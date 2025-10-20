Noviembre 2025 en ANSES: ¿cómo serán los depósitos de las jubilaciones?







El organismo confirmó los nuevos haberes que se pagarán este mes y explicó cómo se aplicará el refuerzo extraordinario.

Con el dato de inflación se pueden calcular los montos de las prestaciones de ANSES de noviembre 2025.

El mes de noviembre 2025 v a llegar con actualizaciones en los haberes de los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Los nuevos valores se calculan según el esquema de movilidad vigente, que ajusta los ingresos de acuerdo con la variación de precios medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Además del aumento, el organismo previsional confirmó la continuidad del bono adicional de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben los montos más bajos. Con ambos beneficios, millones de beneficiarios van a notar un incremento en sus próximos depósitos.

Inflación de septiembre 2025 Para calcular los nuevos montos, ANSES se basó en el último informe del INDEC, que indicó que la inflación de septiembre alcanzó el 2,1%, con una variación interanual del 31,8%.

El ajuste busca mantener el poder adquisitivo de los jubilados frente al aumento de los precios. Así, más de siete millones de personas entre jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones sociales van a ver actualizados sus haberes a partir de este mes.

Montos de las jubilaciones de ANSES en noviembre 2025 Con la nueva actualización aplicada desde noviembre, los valores van a ser así: Jubilación mínima: $333.157,28

$333.157,28 Jubilación máxima: $2.241.604,19

$2.241.604,19 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.498,32

$266.498,32 Pensión No Contributiva (PNC): $304.647,87 El aumento se deposita de forma automática junto con el calendario habitual de pagos, sin que los beneficiarios deban realizar ningún trámite adicional. ¿Qué va a pasar con el bono extraordinario de $70.000? ANSES confirmó que el bono extraordinario de $70.000 seguirá vigente durante noviembre. Este pago extra busca compensar a los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos, ayudando a equilibrar el impacto de la inflación en sus ingresos mensuales. El beneficio se acredita junto con el depósito de la jubilación o pensión habitual, de manera automática. Así quedarán los montos finales en noviembre: Jubilación mínima con bono: $403.157,28

$403.157,28 PUAM con bono: $336.498,32

$336.498,32 Pensión No Contributiva con bono: $374.647,87

