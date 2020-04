Otros héroes de la pandemia: el homenaje de una revista a los delivery

La revista neoyorquina The New Yorker es conocida mundialmente por expresar en sus tapas un reflejo de la situación actual con un punto de vista distinto, y la tapa del mes de abril no se quedó corta. En medio de la pandemia del coronavirus Covid-19, con la ciudad de Nueva York como el epicentro de la enfermedad en Estados Unidos, The New Yorker decidió homenajear a los deliveries, que suelen quedar olvidados de la fundamental tarea que realizan.