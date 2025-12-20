¿Cuánto cuesta pasar una semana de vacaciones en una cabaña del Delta?

El Delta es un destino muy elegido para descansar. Hay precios de cabañas para todos los bolsillos.

El Delta es un lugar muy buscado para hacer una escapada o desconectar en el verano . A pocos minutos de CABA, el Delta ofrece naturaleza, silencio, vida al aire libre y una amplia oferta de cabañas y casas en alquiler que se adaptan a distintos presupuestos.

Rodeadas de ríos, arroyos y vegetación, las propiedades suelen estar pensadas para descansar, disfrutar del paisaje y bajar el ritmo. Los precios de los alquileres son muy variados y dependen de varios factores: la ubicación, las comodidades, la capacidad de huéspedes, la época del año y si se trata de días de semana o fines de semana. En líneas generales, las opciones más económicas parten desde los $60.000 por día, mientras que las más exclusivas pueden llegar a costar hasta $300.000 diarios e incluso más.

Durante diciembre, una cabaña básica para dos personas puede conseguirse desde los $60.000 por día. Para grupos un poco más grandes, hay cabañas para cuatro personas que rondan los $80.000 diarios en el mismo período. También existen alternativas intermedias, como cabañas para dos huéspedes que se alquilan en torno a los $70.000 por día, con servicios más completos o mejor ubicación.

Si bien los valores pueden mantenerse estables durante la semana, los fines de semana suelen ser un poco más caros. La alta demanda de escapadas cortas hace que muchos propietarios apliquen tarifas diferenciales para viernes, sábados y domingos, especialmente en temporada alta o en fechas especiales.

Para quienes buscan una experiencia más premium, también hay casas de mayor tamaño y nivel. Un ejemplo es una casa de seis ambientes ubicada sobre el arroyo Cruz Colorada, que se alquila por semana completa a un valor aproximado de u$s 750. Este tipo de propiedades suele ofrecer mayor privacidad, amplios espacios, muelle propio y equipamiento pensado para estadías prolongadas.

La ubicación dentro del Delta es otro punto clave en el precio. Se pueden alquilar cabañas y casas sobre ríos y arroyos muy conocidos, como el río Tigre, el río Sarmiento, el río Carapachay, el arroyo Espera, el arroyo Toro o elarroyo Cruz Colorada. En general, cuanto más accesible es el lugar desde el puerto de Tigre y cuanto más cerca está de los ríos principales, mayor suele ser el valor del alquiler.

Servicios extras en el Delta

Además del alojamiento, muchas cabañas ofrecen servicios extra que enriquecen la experiencia. En la zona es habitual encontrar alquiler de kayaks para recorrer los arroyos, una de las actividades favoritas de quienes visitan el Delta. También existen servicios de delivery que llevan hasta la puerta pizzas, empanadas, panes caseros, tartas dulces y otros productos artesanales, una comodidad muy valorada en un entorno donde no hay comercios tradicionales cerca.

El traslado es un aspecto a tener en cuenta al calcular el presupuesto total de la semana. Para llegar a las cabañas se puede optar por lancha taxi o lancha colectiva. La lancha colectiva, que funciona como un transporte público fluvial, tiene un costo aproximado de 5.000 pesos por persona. La lancha taxi, en cambio, es más rápida y flexible, pero también más cara, y su valor depende de la distancia y el horario.

Si se toma como referencia una estadía de siete noches en una cabaña económica para dos personas a $60.000 por día, el costo total del alojamiento ronda los $420.000 para una semana. Para una cabaña para cuatro personas a $80.000 diarios, la semana completa asciende a unos $560.000. A eso hay que sumarle el traslado, la comida y los servicios adicionales que se contraten durante la estadía.

En un contexto donde muchos argentinos buscan alternativas de descanso accesibles y cercanas, el Delta del Paraná sigue siendo una opción atractiva. Con propuestas que van desde lo más sencillo hasta experiencias de alto nivel, pasar una semana en una cabaña rodeada de agua y naturaleza se mantiene como una escapada posible para distintos bolsillos.