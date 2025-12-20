Lluvias en el AMBA y baja la temperatura: cómo seguirá el clima en el resto del país

El AMBA enfrenta una mañana nublada a la espera de lluvia. El SMN emitió alerta amarilla y naranja por tormentas y granizo para diversos puntos.

La mínima este sábado en el AMBA estará en 24 y se esperan tormentas por la mañana.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado con mañana nublada a la espera de tormentas aisladas . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas y vientos para 11 provincias.

Este sábado las marcas estarán entre los 24 y 27 grados, con una gran probabilidad de tormentas aisladas para esta mañana (entre el 70% y 100%) mientras se esperan chaparrones para la tarde (entre el 40% y 70%). Para la noche solo estará mayormente nublado.

El domingo tendrá tormentas aisladas (10% y 40%) por la mañana mientras el resto del día estará nublado, con una mínima de 23 grados y una máxima de 29.

Por último, el lunes las marcas estarán entre los 22 y 30 grados mientras se espera una jornada mayormente nublada.

#PronósticodelTiempo Comienza un fin de semana inestable en gran parte del país . Destacan este sábado las zonas del norte de Santa Fe y de Entre Ríos, y el sur de Corrientes, con alerta naranja hacia la tarde-noche. Más info https://t.co/4t46r4qDHe pic.twitter.com/SLLNW9nJK6

Alerta meteorológica por tormentas y vientos: cuáles son las provincias facetadas

El organismo emitió alerta amarilla para Jujuy, Salta, Santiago del Estero, sur de Chaco, algunas regiones de Corrientes, Santa Fe, centro y norte de Córdoba, La Pampa, sur de San Luis, Entre Ríos y centro norte de Buenos Aires.



Se espera que las mismas tengan frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevé una precipitación acumulada entre 30 y 70 mm.

A su vez, se emitió alerta naranja para el centro de Santa Fe y sus alrededores, comprendiendo parte de Corrientes, Entre Ríos, Córdoba y Santiago del Estero. Allí se espera granizo ocasional, ráfagas de hasta 100 km/h y una precipitación acumulada entre 80 y 110 mm.