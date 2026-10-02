Feriado tras la despedida de Lionel Messi: el decreto que activa una ley de 1940 para este 7 de octubre + Agregar ámbito en









La última función del capitán con el combinado nacional tendrá una particularidad que le brindará un descanso a muchos afortunados.

La despedida de Messi en la Selección Argentina permite habilitar una jornada especial. Cuenta de X: @Argentina

El calendario de feriados tendrá una jornada particular apenas después de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El miércoles 7 de octubre habrá cambios en parte de la actividad habitual por una celebración respaldada por una norma que lleva varias décadas vigente.

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La cercanía con el último partido del capitán de la Albiceleste le dio mayor atención a ese día. Sin embargo, el motivo del descanso tiene otra historia detrás y se apoya en una legislación provincial sancionada hace más de 80 años.

Los rosarinos podrán disfrutar de una jornada especial que coincidirá con la despedida del capitán. Freepik ¿Por qué es feriado el 7 de octubre en Rosario? El 7 de octubre se celebra el Día de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad. La fecha fue declarada feriado por la Ley Provincial N° 2.882 de 1940 y posteriormente quedó establecida como día no laborable permanente mediante el Decreto Provincial 1435 de 1979.

En la práctica, el asueto alcanza a la administración pública local. Para el sector privado, en cambio, la adhesión es optativa, por lo que no todos los trabajadores tendrán necesariamente el día libre.

La celebración llegará apenas después del partido que Lionel Messi jugará el martes 6 de octubre ante Benín, anunciado como su despedida de la Selección Argentina.

Comercio y supermercados: ¿abren las puertas durante el asueto? Los comercios podrán abrir normalmente porque no existe obligación de cerrar. Lo mismo ocurre con los shoppings y supermercados, aunque cada establecimiento puede modificar sus horarios. Los bancos, en cambio, no tendrán atención presencial. Tampoco habrá actividad habitual en las dependencias municipales ni clases en las escuelas de Rosario. Cronograma completo de servicios públicos y colectivos para el 7 de octubre Los colectivos funcionarán con frecuencias similares a las de un sábado, mientras que la recolección de residuos continuará con normalidad. También estarán disponibles el estacionamiento medido y el sistema Mi Bici Tu Bici durante toda la jornada. En los hospitales municipales funcionarán las guardias y el SIES 107 atenderá urgencias y emergencias. Los Centros Municipales de Distrito permanecerán cerrados, aunque los trámites habilitados de manera digital podrán realizarse sin atención presencial.