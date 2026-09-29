Feriados 2026: cuándo es el próximo día de descanso en Argentina y cómo sigue el calendario + Agregar ámbito en









Después de un septiembre sin feriados nacionales, así es como se organizan los últimos asuetos del año.

El calendario 2026 todavía guarda algunos feriados. Depositphotos

El calendario de feriados 2026 entra en sus últimos meses y todavía quedan algunas oportunidades para cortar con la rutina. Después de un septiembre sin descansos a nivel nacional, octubre llegará con un fin de semana largo de tres días.

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Teniendo esto en cuenta, a partir de ahí noviembre y diciembre van a sumar nuevos días libres, entre feriados nacionales, jornadas trasladadas y un día no laborable con fines turísticos.

Octubre traerá el próximo fin de semana largo a nivel nacional. Magnific Octubre llega con fin de semana largo: qué días abarca el próximo feriado El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Como este año cae un lunes, se va a armar un fin de semana largo de tres días:

sábado 10 de octubre

domingo 11 de octubre

lunes 12 de octubre Este va a ser el primer fin de semana largo a nivel nacional desde agosto, ya que septiembre no tuvo feriados generales para todo el país. Después de octubre, el calendario sumará en noviembre un feriado especial por la visita del Papa León XIV y, más adelante, el descanso por el Día de la Soberanía Nacional.

Todavía quedan algunas fechas especiales antes de que termine el 2026. Magnific Día del Respeto a la Diversidad Cultural: el origen y la significación del 12 de octubre El 12 de octubre recuerda la llegada en 1492 de la expedición encabezada por Cristóbal Colón al continente americano y el posterior encuentro entre europeos y los pueblos que ya habitaban el territorio. En Argentina, la fecha fue incorporada al calendario en 1917 bajo el nombre de Día de la Raza.

La denominación cambió en 2010 y pasó a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural, con una mirada sobre la reflexión histórica, el reconocimiento de los pueblos originarios y la diversidad cultural. Actualmente, el 12 de octubre sigue dentro de los feriados nacionales trasladables previstos por la legislación argentina. Noviembre y diciembre van a concentrar los últimos feriados y jornadas especiales del año. Magnific De noviembre a Navidad: el cronograma completo de feriados para cerrar el 2026 Después del descanso de octubre, todavía quedarán varias fechas antes de terminar el año. El calendario previsto es el siguiente: lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del Papa León XIV, que formará un fin de semana largo

martes 10 de noviembre: feriado únicamente en CABA y Córdoba por la visita papal

miércoles 11 de noviembre: feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires

lunes 23 de noviembre: descanso por el Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original es el viernes 20

lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

martes 8 de diciembre: feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María

viernes 25 de diciembre: Navidad, último feriado nacional del año Entonces, en diciembre va a caer uno de los fines de semana más largos, combinando el sábado 5, domingo 6, lunes 7 y martes 8. Además, Navidad caerá viernes, lo que volverá a generar un fin de semana de tres días. Feriados y días no laborables tienen diferencias a la hora de calcular el sueldo. Freepik Feriado nacional vs. día no laborables: las diferencias en el pago del sueldo Aunque suelen confundirse, un feriado nacional y un día no laborable no funcionan de la misma manera. Durante un feriado nacional rigen las normas del descanso dominical. Si el empleado no trabaja, cobra su jornada normalmente. Pero si debe prestar tareas, corresponde el pago de la remuneración habitual más otra cantidad igual, es decir, se le paga el doble. En los días no laborables, la decisión de trabajar o dar descanso queda en manos del empleador, salvo los casos particulares previstos por la normativa. Si la persona trabaja durante esa fecha, cobra el sueldo habitual y no corresponde un pago doble.

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