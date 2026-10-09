Obra social para monotributistas: ARCA amplió el listado a 46 prestadores habilitados

El padrón sumó cuatro entidades en octubre y los pequeños contribuyentes ya cuentan con más opciones para derivar sus aportes de salud.

Los monotributistas cuentan con nuevas alternativas para elegir su cobertura médica dentro del sistema habilitado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió en octubre el listado de obras sociales disponibles para los monotributistas. Con las nuevas incorporaciones, el padrón ya pasó a contar con 46 prestadores habilitados para ser elegidos.

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La elección no es automática, por lo que cada contribuyente debe seleccionar una entidad incluida en el registro de la Superintendencia de Servicios de Salud y completar el trámite de afiliación. Una vez elegida, deberá permanecer ahí durante al menos 12 meses antes de solicitar un nuevo cambio.

Durante octubre se incorporaron cuatro nuevos prestadores al listado disponible para quienes están adheridos al Régimen Simplificado. Las entidades que se sumaron son:

En octubre se incorporaron cuatro prestadores al padrón disponible para pequeños contribuyentes.

Con estas incorporaciones, los monotributistas pueden elegir entre 46 agentes de salud registrados para recibir los aportes correspondientes. El listado puede modificarse con nuevas altas o bajas, así que antes de iniciar una afiliación hay que comprobar que la entidad elegida continúe habilitada.

Obra Social de Serenos de Buques

Obra Social Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales y Personal con Conocimiento de Zona de la Marina Mercante

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Obra Social del Personal de Imprentas, Diarios y Afines

El padrón disponible para octubre de 2026 está integrado por las siguientes entidades:

La Superintendencia de Servicios de Salud mantiene un listado de 46 entidades habilitadas para recibir aportes.

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA)

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA)

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA)

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC)

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA)

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social de la Prevención y la Salud

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC)

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP)

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (OSPEDICI)

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE)

Obra Social del Personal de Imprentas, Diarios y Afines

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Obra Social Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales y Personal con Conocimiento de Zona de la Marina Mercante

Obra Social de Músicos (OSDEM)

Obra Social de Comisarios Navales (OSOCNA)

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA)

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN)

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC)

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM)

Obra Social de Serenos de Buques

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT)

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV)

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP)

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX)

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA)

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA)

Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur (OSMMEDT)

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA)

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB)

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD)

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM)

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM)

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA)

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

Obra Social de Dirección (OSDO)

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES)

MET-Córdoba S.A.

Privamed S.A.

Asociación Mutual del Control Integral (AMCI)

Administración Recursos para Salud S.A.

Amsterdam Salud S.A. La afiliación requiere un trámite específico y obliga a permanecer al menos 12 meses antes de volver a cambiar de prestador. Pexels

Requisitos y trámite: cómo afiliarte paso a paso

El pago mensual del monotributo incluye, para los contribuyentes alcanzados, un componente destinado a la obra social. De todas formas, la afiliación no se activa de manera automática. Una vez realizada el alta en el Régimen Simplificado, el contribuyente debe elegir un prestador habilitado y completar la afiliación correspondiente. Entre la documentación que puede solicitarse se encuentra:

original y copia del último comprobante de pago

original y copia del DNI

Formulario 184/F

Formulario 152 o credencial de pago

El Formulario 184/F funciona como constancia de inscripción y puede descargarse desde el portal de Monotributo. El Formulario 152 corresponde a la credencial de pago. Además, la opción de cambio se hace por el sistema habilitado por la Superintendencia de Servicios de Salud. Una vez que la elección entra en vigencia, el afiliado debe permanecer al menos 12 meses en esa entidad antes de poder seleccionar otra.

También es posible incorporar familiares directos como adherentes. Para hacerlo, se debe informar el CUIL de cada integrante, seleccionar el vínculo correspondiente y abonar el adicional mensual previsto para su cobertura. Antes de elegir, hay que revisar la cartilla médica, los centros disponibles en la zona, las condiciones de incorporación del grupo familiar y confirmar que la entidad siga dentro del padrón vigente.