La provincia de Buenos Aires aprobó un mapa de riesgo de inundaciones para seis municipios del conurbano + Seguir en









La Autoridad del Agua oficializó la peligrosidad hídrica de la cuenca de los arroyos San Francisco, Las Piedras, Sarandí y Santo Domingo y fijó restricciones al uso del suelo y a nuevas construcciones

El Mapa de Peligrosidad Hídrica identifica zonas con riesgo de inundación de hasta 200 años. CBA

La provincia de Buenos Aires aprobó un Mapa de Peligrosidad Hídrica para la cuenca de los arroyos San Francisco, Las Piedras, Sarandí y Santo Domingo, que abarca a Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Almirante Brown, con el objetivo de ordenar el crecimiento urbano y reducir el riesgo de inundaciones en una de las zonas más densamente pobladas del Conurbano sur.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial, a través de una resolución de la Autoridad del Agua (ADA), y obliga a los municipios alcanzados a adaptar sus normas de uso del suelo y edificación a la nueva cartografía, que identifica áreas con distintos niveles de riesgo ante crecidas e inundaciones.

El mapa señala qué sectores de la cuenca están más expuestos a eventos hídricos que pueden repetirse cada 10, 25, 50, 100 o hasta 200 años, y busca servir como una herramienta de prevención para evitar que se sigan habilitando obras o desarrollos urbanos en zonas vulnerables.

boletin oficial bonaerense Límites para construir en zonas de riesgo Según lo dispuesto por la ADA, en las áreas clasificadas con peligrosidad hídrica no se podrán realizar obras, plantaciones ni nuevas construcciones sin autorización previa, ni se otorgarán permisos hidráulicos para edificar. Además, los municipios deberán incorporar esta información a sus Códigos de Ordenamiento Territorial, estableciendo restricciones de acuerdo con el nivel de riesgo de cada zona.

Desde el organismo provincial explicaron que el objetivo es reducir daños a las personas, a las viviendas y al ambiente, y contar con una base común para la toma de decisiones urbanas en sectores históricamente afectados por anegamientos.

La Provincia avanza con sistema para prevenir inundaciones y sequías El mapa incluye estudios técnicos y proyecciones vinculadas al cambio climático. El mapa fue elaborado por la Dirección de Planeamiento Hídrico a partir de estudios técnicos que analizaron antecedentes de inundaciones, características del terreno, uso del suelo y datos de lluvias, además de incorporar proyecciones vinculadas al cambio climático. Junto con la cartografía, también se aprobó una memoria técnica que detalla cómo se construyó la herramienta y respalda su aplicación. Por último, la resolución instruye a publicar el mapa en el geoportal oficial de la Autoridad del Agua y a brindar asistencia técnica a los municipios para su correcta implementación. La medida fue comunicada a distintos ministerios provinciales y a los gobiernos locales involucrados, en el marco de una política integral de gestión del riesgo hídrico en el Conurbano bonaerense.